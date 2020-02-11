Alyosha і Vlad Darwin про відносини, творчість та "Золоту середину": Є іскра і синергія

Alyosha і Vlad Darwin

За словами виконавців, їхній дует — "це не проста колаборація"

Вже 16 лютого творчий дует Alyosha і Vlad Darwin подарує багатотисячній армії шанувальників довгоочікуваний подарунок — концерт "Золота середина". Після багаторічної перерви виконавці "зняли" свій дует з паузи, і готові дивувати. Музичне шоу символічно приурочене до Дня всіх закоханих. "Золота середина" — і є той самий баланс у відносинах двох закоханих: пристрасть і ревнощі, любов і образа, довіра і страх... напередодні однієї з найбільш очікуваних музичних подій лютого редакція LITE розпитала Alyosha і Vlad Darwin про КОХАННЯ — творче, подружнє, всепоглинаюче.

Влад, в 2011 році ваш дует з Alyosha став "вибуховим". Пісня "Ти найкраща" звучала буквально з кожного кута. Шанувальники чекали ще і ще, але на цьому "творчі подарунки" закінчилися. Чому тоді не записали більше хітів з Alyosha?

VD: Ми записали три сингли — "Ти найкраща", "Троянди" і "Більше, ніж любов". На той момент цього було достатньо для того, щоб наші творчі шляхи отримали необхідні від співпраці імпульси. Зараз, завдяки паузі, у наших слухачів є можливість насолоджуватися новим результатом нашого дуету з Alyosha, альбомом "Золота середина".

Влад Дарвін & Alyosha — Ти найкраща

A: У 2011 ми з Владом випустили три треки. Хто знав, що через роки наш творчий експеримент виллється в щось більш масштабне?! Пару років тому Влад вирішив показати мені демоверсії своїх пісень. Коли я вперше слухала ці записи, зрозуміла: це повинно звучати! І ми почали готувати альбом "Золота середина". Всі нові треки з альбому ми презентуємо на однойменному концерті, який відбудеться 16 лютого в Києві. Звичайно, там прозвучать улюблені хіти!

"Золоте" повернення дуету сталося в 2019 році із спільним альбомом "Золота середина". Могли б детальніше розповісти, що цьому передувало? Чому вирішили зняти дует з паузи?

VD: Дует Alyosha & Vlad Darwin — це не проста колаборація. Це історія дружби, партнерства і творчої захопленості. Ми дорослішаємо разом, отримуємо життєвий досвід. Тому мені було цікаво, щоб ми створили щось разом і поділилися цим досвідом з нашими слухачами. Тому що в альбомі "Золота середина" не просто нові пісні, а історії з життя. У них дуже багато правди. Це історії кохання Жінки і Чоловіки!

Влад, Альона, все ж ви довгий час дуже тісно співпрацюєте один з одним. Пробігала хоч раз між вами, скажімо так, романтична іскра?

VD: Коли між двома творчими людьми пробігає іскра, це вже не важливо — романтична вона або творча. Головне, що вона є! У нашому дуеті є іскра, є синергія! У нашому дуеті є взаємодоповнення, і це найважливіше. А ще важливо те, що ми можемо іскру направити в конструктивне русло і створювати щось більш довговічне, ніж просто емоції. Ми створюємо музику!!!

"Alyosha & Vlad Darwin — це історія дружби, партнерства і творчої захопленості"

А як ваші половинки ставляться до того, що ви так багато часу проводите разом? Написання пісень, музики, відвідування студій – напевно робота займає уваги більше, ніж сім'я, побут.

VD: Не знаю, на жаль чи на щастя, але така доля творчих людей. Ми проводимо більше часу в роботі на студії, в процесі створення і вирішенні організаційних питань. І якщо ти дійсно любиш людину, то ти приймаєш її. Я сподіваюся, що моя друга половинка, Христина, приймає мій життєвий вибір, мою професію, мої захоплення і мій шлях, і не страждає з цього приводу. Тим більше вона сама джазова виконавиця і вона розуміє, як це для мене важливо: створювати, писати й займатися спільною творчістю з іншими артистами.

A: В моєму випадку подібних питань не виникає. Є довіра, і це головне. Довіра — це те, на чому будується міцна сім'я і відносини. Зараз мені доводиться поєднувати репетиції шоу "Золота середина", сольний тур "2020" містами України та проводити час з дітьми і Тарасом. Наші відносини з Владом — це виключно музичне партнерство і дружба. Тарас це прекрасно розуміє, так що приводу для ревнощів немає.

Alyosha і Тарас Тополя, фронтмен гурту "Антитіла"

А в принципі, часто даєте своїм коханим приводи для ревнощів?

VD: Коли у моїх відносинах з Христиною з'являються ревнощі з її боку, це означає, що нам пора сідати за стіл переговорів і обговорювати, що в наших відносинах не так. Ніколи зовнішні фактори, ніякі дуети не можуть бути причиною ревнощів. Справжні ревнощі в нерозумінні.

До речі, бувають у вас творчі розбіжності? Можливо, навіть сварки? Як справляєтеся з подібними ситуаціями?

VD: Коли є творчі розбіжності — це добре. Це означає, що нам не байдуже те, чим ми займаємося. І я завжди виношу максимум конструктиву і користі з наших творчих суперечок. І для себе, і для нашої спільної справи. Тому я не бачу жодних проблем в тому, щоб ми іноді навіть на підвищених тонах вирішували в якій тональності повинна бути виконана та чи інша пісня.

А: У нас можуть різнитися думки з різних приводів. Але так, щоб ми сварилися – такого не було.

Стосунки, зав'язані на творчості, — це завжди буря емоцій і пристрастей. Як правило, людям творчим складно йти на компроміси. Як знаходите спільну мову? Що дозволяє зберегти теплі, дружні стосунки?

VD: Я розумію, що Alyosha — творча, експресивна, імпульсивна й емоційна дівчина. Завдяки співпраці з нею я вчуся розуміти і приймати інших жінок, які є в моєму оточенні. Повага до її природи, характеру і до її творчої особистості тримає мене в цьому тандемі. Я шалено поважаю Alyosha.

Влад, в листопаді 2019 ви голосно зіграли весілля з Христиною Марті. Розкажіть, як проходять подружні будні) Як вирішуєте побутові питання, як любите проводити час разом... Цікавить буквально все)

VD: Не знаю, добре це чи погано, але поки що побутові питання не затьмарюють наше подружнє життя. Ми просто не встигли до нього дістатися. Я весь у роботі, в підготовці до концерту. Після весілля у нас навіть не було медового місяця: я відразу ж почав працювати над підготовкою великого шоу, яке відбудеться 16 лютого у Києві, до Дня закоханих. А після концерту "Золота середина" у нас буде невелика перерва. Тоді ми зможемо, нарешті, якісно провести час один з одним. Я дуже радий, що Христина мене підтримує, розуміє, допомагає мені, не ображається на те, що мене немає вдома. Зате у неї є більше часу, щоб зайнятися собою, своїми питаннями.

Влад Дарвін з дружиною Христиною

Влад, а ви взагалі часто робите подарунки коханій? Віддаєте перевагу спонтанності або любите дарувати рідко, зате ґрунтовно – якісь більш дорогі сюрпризи.

VD: Я віддаю перевагу дарувати часто, але спонтанно. Я не любитель робити дорогі подарунки, та й Христина не любитель дорогих подарунків. Саме головне у стосунках — це душевність і тепло. Подарунком може стати одна маленька квіточка, але подарована з такою ніжністю, що може на цілий день викликати приємний настрій і посмішку. Я не прагну дивувати свою дружину якимись помпезними речами. Та й поки я не доріс до того рівня, щоб дивувати дуже дорогими подарунками. Ми разом йдемо по цьому шляху. Мені б хотілося в майбутньому дарувати їй все, що вона забажає; ми поки тільки йдемо до цього.

Що ж вам подарували зіркові гості весілля?)) В інтерв'ю Каті Осадчій ви сказали, що з Христиною так і не розпакували подарунки відразу. Напевно вже гарненько все розглянули? Що найцікавіше подарували?

VD: Парадоксально те, що багато було подаровано картин, близько 20-ти. Більш того, ці картини були написані особисто нашими гостями. Ми зараз думаємо, де їх розміщувати. Всі вони не зможуть поміститися у нас в квартирі, тому частину я відвезу на свою студію. Також було дуже багато приємних сувенірів, аксесуарів для дому. Багато практичних подарунків.

Чи замислюєтеся про поповнення в сім'ї?

VD: Можна скільки завгодно планувати поповнення в родині, але у Бога на все свій план. Тому ми нікуди не поспішаємо.

Звичайно ж, розкажіть трохи більше про майбутній концерт. Що чекати шанувальникам дуету? Будуть якісь вау-сюрпризи?

VD: Одне я можу сказати точно — це ексклюзивний концерт. Вперше в Києві Alyosha & Vlad Darwin виступлять на одній великій сцені. Не просто з однією-двома піснями, а з повноцінною концертною програмою. Це історія кохання, розказана від імені Чоловіка і від імені Жінки. Це дві драматургічні лінії, які переплетені в одну. Це пошук балансу у відносинах. Це пошук золотої середини. В концерті буде безліч прем'єр, свіже звучання старих улюблених пісень, приголомшлива хореографія від Ольги Семешкіної (Ольга Семешкіна — головний хореограф-балетмейстер Драматичного театру ім. Івана Франка).

Підготовка до концерту "Золота середина"

Ми навіть будуємо спеціальну декорацію — карусель, яка буде символізувати циклічність цього світу і циклічність відносин. Одним словом: запрошуємо всіх на концерт 16 лютого в Жовтневому палаці, і ви отримаєте масу задоволення! Ми дуже ретельно готуємося до цього концерту. Ми хочемо подарувати справжнє свято любові та музики киянам та гостям столиці.

A: Ми готуємо справжній ексклюзив. І завдяки ідеям Ольги виконуємо багато пластичних етюдів. Це буде авангард. Також романтичну атмосферу доповнить світлове шоу. Втім, не станемо розповідати все заздалегідь, ви зможете це побачити своїми очима — наш концерт "Золота середина"!