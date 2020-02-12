Alyosha & Vlad Darwin восхитили эксклюзивными кадрами с репетиции подготовки большого шоу «Золота середина»

Закулисье подготовки большого шоу «Золота середина» дуэта Alyosha & Vlad Darwin
На счету романтического дуэта артистов Alyosha & Vlad Darwin десятки наград, миллионы просмотров совместных видеработ. Под их песни сотни пар влюблялись, признавались в любви. Их песни становятся саундтреками для первого танца молодожёнов. Новая страница творческой истории невероятных Alyosha & Vlad Darwin - большой концерт «Золота середина» в столице, который состоится 16 февраля. Накануне шоу артисты разрешили заглянуть за кулисы, и увидеть подготовку к концерту. Смотрите эксклюзивные кадры бекстеджа и узнавайте детали того, что ожидает зрителей шоу, посвященного Дню влюбленных.
Репетиции с музыкантами и танцорами длятся уже полтора месяца, по 7-10 часов ежедневно. И все для того, чтобы максимально полно передать зрителям замысел артистов. Для шоу специально разработана и построена особенная декорация-трансформер, которая будет меняться в каждом отделении концерта. А их, как рассказал Vlad Darwin, будет три. Эта декорация символизирует цикличность нашего мира и цикличность отношений.
Alyosha и Vlad Darwin обещают много премьер. Режиссер-постановщик концерта Ольга Семешкина (главный хореограф-балетмейстер Драматического театра им. Ивана Франка). Артисты и танцоры, в коллаборации с Ольгой, создают эксклюзивное шоу, в котором будут объединены театральные и хореографические приемы. Непосредственно Vlad и Alyosha исполнят на сцене разнообразные пластические этюды с танцорами, чего еще никогда не делали раньше.
Концерт «Золота середина», как и одноименный альбом, будет наполнен живым звучанием. В шоу примут участие уже признанные украинские музыканты. Вся программа на 100% украиноязычная, а все песни - авторские. По задумке, программа делится на три части: первая будет очень камерной, вторая - интимной и чувственной, а третья - зажигательной.
Напомним, что на днях Alyosha & Vlad Darwin презентовали страстный клип «Торнадо», снятый в пустыне Объединенных Арабских Эмиратов.
16 февраля состоится совместный концерт Alyosha & Vlad Darwin «Золота середина», который пройдет в Октябрьском дворце. Билеты в продаже.