Alyosha & Vlad Darwin восхитили эксклюзивными кадрами с репетиции подготовки большого шоу «Золота середина»

Alyosha & Vlad Darwin (фото: пресс-служба)

Закулисье подготовки большого шоу «Золота середина» дуэта Alyosha & Vlad Darwin

На счету романтического дуэта артистов Alyosha & Vlad Darwin десятки наград, миллионы просмотров совместных видеработ. Под их песни сотни пар влюблялись, признавались в любви. Их песни становятся саундтреками для первого танца молодожёнов. Новая страница творческой истории невероятных Alyosha & Vlad Darwin - большой концерт «Золота середина» в столице, который состоится 16 февраля. Накануне шоу артисты разрешили заглянуть за кулисы, и увидеть подготовку к концерту. Смотрите эксклюзивные кадры бекстеджа и узнавайте детали того, что ожидает зрителей шоу, посвященного Дню влюбленных.

Репетиции с музыкантами и танцорами длятся уже полтора месяца, по 7-10 часов ежедневно. И все для того, чтобы максимально полно передать зрителям замысел артистов. Для шоу специально разработана и построена особенная декорация-трансформер, которая будет меняться в каждом отделении концерта. А их, как рассказал Vlad Darwin, будет три. Эта декорация символизирует цикличность нашего мира и цикличность отношений.

Alyosha и Vlad Darwin обещают много премьер. Режиссер-постановщик концерта Ольга Семешкина (главный хореограф-балетмейстер Драматического театра им. Ивана Франка). Артисты и танцоры, в коллаборации с Ольгой, создают эксклюзивное шоу, в котором будут объединены театральные и хореографические приемы. Непосредственно Vlad и Alyosha исполнят на сцене разнообразные пластические этюды с танцорами, чего еще никогда не делали раньше.

Alyosha: «Мы готовим настоящий эксклюзив. Это будет настоящее искусство. На концерте прозвучат дуэтные песни. Также мы будем исполнять наши сольные песни, и те песни, которые слушатели еще не слышали. Программа разнообразная, но все номера будут концептуально связаны между собой. Это будет большая глубокая важная история Мужчины и Женщины. Романтическую атмосферу дополнит изысканное световое шоу. Это необычный концерт в его классическом понимании, а нечто эксклюзивное, возможно, даже приближенное к театральной постановке. Вы должны обязательно увидеть это собственными глазами!»

Концерт «Золота середина», как и одноименный альбом, будет наполнен живым звучанием. В шоу примут участие уже признанные украинские музыканты. Вся программа на 100% украиноязычная, а все песни - авторские. По задумке, программа делится на три части: первая будет очень камерной, вторая - интимной и чувственной, а третья - зажигательной.

Vlad Darwin: «Впервые в Киеве Alyosha & Vlad Darwin выступят на одной большой сцене с полноценной программой. Это история любви, рассказана от имени Мужчины и Женщины. Это две драматургические линии, которые переплетены в одну. Это поиск баланса в отношениях - золотой середины. Приглашаю вас на концерт 16 февраля в Октябрьский дворец! Вы получите удовольствие! Мы очень усердно готовимся к этому концерту. Мы хотим подарить настоящий праздник любви и музыки киевлянам и гостям столицы».

Напомним, что на днях Alyosha & Vlad Darwin презентовали страстный клип «Торнадо», снятый в пустыне Объединенных Арабских Эмиратов.