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Очікування vs реальність: Alyona Alyona в купальнику потішила фото з відпочинку на Балі

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.02.2020 - 12:46
Очікування vs реальність: Alyona Alyona в купальнику потішила фото з відпочинку на Балі
Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Пишнотіла артистка не соромиться публікувати смішні фото в купальнику

Реперша Alyona Alyona - справжнє джерело позитиву для своїх шанувальників. Зараз артистка відпочиває на сонячному острові Балі і нещодавно продемонструвала там ефектні пози з йоги, запропонувавши фанам вгадати їх назви. Пишнотіла зірка не соромиться показувати свої апетитні форми і з задоволенням позує в купальнику.

На своїй сторінці в Instagram зірка хіп-хопу поділилася підбіркою яскравих і цікавих фото з серії "очікування і реальність". Альона в чорному купальнику показує, як проходить її відпустка. При цьому після кожного вдалого кадру йде схожий, але смішний - як найчастіше й виходить у житті.

Весела співачка продемонструвала, як виринає з басейну, відкинувши голову назад. Також Alyona Alyona зафіксувала, як релаксує на надувному матраці з коктейлем в руках і засмагає на шезлонгу.

"ОЧІКУВАННЯ VS РЕАЛЬНІСТЬ", - прокоментувала барвисті фото знаменитість.

Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Дівчина явно не має жодних комплексів щодо своєї зовнішності - через це багато шанувальників її і люблять, як і за яскраве почуття гумору і невичерпний оптимізм. Вони тут же поставили безліч лайків під публікацією і залишили багато теплих коментарів.

  • Ти звичайно без комплексів взагалі і це підкуповує
  • Тієї миті коли фотки Альони в 100500 разів крутіші ніж фото різних інстаграм-блогерів))) дико плюсую!
  • Русалка у морі,мавка у лісі
  • Ахах))) Альона, ти божествена в будь-якій ситуації
  • Молодець. Міліон худишок позаздрять такій впевненості!!! Так тримать
  • все одно цариця
  • Люблю людей без фільтрів!!!! Натюрель
  • Касатка, мати
  • Яка богиня
  • Тут все виглядає як реальність
  • Гармата
  • Комплекси та Олени це різні речі
  • Красунняяяя
  • Альоно дайте будь ласка пораду, як можна бути такою впевненою в собі. Дико вам заздрю) Вам це личить
  • Хорошого відпочинку!

Очікування vs реальність: Alyona Alyona в купальнику потішила фото з відпочинку на Балі

Скріншот коментарів (instagram.com/alyona.alyona.official)

Нагадаємо, раніше апетитна Alyona Alyona в купальнику показала, як грається в басейні.

"Така класна": Alyona Alyona в купальнику продемонструвала пози з йоги Пускаю хвилі: Alyona Alyona в купальнику показала, як розважається в басейні
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