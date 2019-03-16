По-весняному яскрава: Аліна Гросу захопила ефектним спортивним look'ом

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Артистка вирішила додати трохи яскравих фарб в свій акаунт

Українська співачка і актриса Аліна Гросу, яка нещодавно зізналася у таємній пристрасті, порадувала шанувальників яскравими весняними знімками. Артистка наголосила, що в останній час викладала в Instagram багато фото в похмурому образі монашки зі свого нового кліпу "Дика", а тепер вирішила розбавити їх чимось більш барвистим.

Аліна приміряла ефектний та стильний спортивний образ - білі топ і брюки-кльош з червоними вставками, а також туфлі в тон. Своє довге світле волосся вона залишила розпущеним, але красиво підібрала наверх. Також дівчина зробила гарний яскравий макіяж.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Гросу виклала декілька фото в цьому вбранні і запропонувала фанам вибрати кращий кадр.

"Ви не проти, якщо я разбавлю трохи похмурі фотографії монашки весняними і яскравими? #выбирайгросу яка фотографія вам подобається найбільше ???" - написала співачка.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Шанувальники по достоїнству оцінили стильний look красуні і поділилися своєю думкою в коментарях.

"Красиво";

"Ти прекрасна";

"Красуня";

"Як завжди прекрасна Аліночка";

"Ти шикарна";

"Не проти) Фотосесія супер";

"Дуже круто!!!";

"Ну взагалі всі вогонь, але друга прям взагалі топ";

"Усі фотографії дуже гарні! Тому складно вибрати, але все-таки 4";

"Ти нам подобаєшся будь-яка";

"Вони всі прекрасні) але найбільше мені подобається 2) макіяж топ) дуже красивий)";

"Вау вау";

"найкрасивіша";

"Неймовірна,неперевершена і яскрава"

Нагадаємо, раніше заплакана Аліна Гросу зворушила фанів.

Ми також писали, що Аліна Гросу розповіла, що робила пластику, і що хлопець думає про її зовнішності.