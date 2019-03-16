По-весняному яскрава: Аліна Гросу захопила ефектним спортивним look'ом

Артистка вирішила додати трохи яскравих фарб в свій акаунт
Українська співачка і актриса Аліна Гросу, яка нещодавно зізналася у таємній пристрасті, порадувала шанувальників яскравими весняними знімками. Артистка наголосила, що в останній час викладала в Instagram багато фото в похмурому образі монашки зі свого нового кліпу "Дика", а тепер вирішила розбавити їх чимось більш барвистим.
Аліна приміряла ефектний та стильний спортивний образ - білі топ і брюки-кльош з червоними вставками, а також туфлі в тон. Своє довге світле волосся вона залишила розпущеним, але красиво підібрала наверх. Також дівчина зробила гарний яскравий макіяж.
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Гросу виклала декілька фото в цьому вбранні і запропонувала фанам вибрати кращий кадр.
"Ви не проти, якщо я разбавлю трохи похмурі фотографії монашки весняними і яскравими? #выбирайгросу яка фотографія вам подобається найбільше ???" - написала співачка.
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Шанувальники по достоїнству оцінили стильний look красуні і поділилися своєю думкою в коментарях.
Нагадаємо, раніше заплакана Аліна Гросу зворушила фанів.
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