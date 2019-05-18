Олена Шоптенко прогулялася по набережній в Каннах в елегантному рожевому вбранні

Олена Шоптенко блиснула елегантним вбранням в Каннах (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Олена Шоптенко проводить час в Каннах

Олена Шоптенко продовжує радувати своїх шанувальників новими фотографіями з Каннів, де зараз проходить 72-й Каннський кінофестиваль. Свої новыее фото відома українська танцівниця і хореограф опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На одній з фотографій Шоптенко сидить на бережний в рожевому вбранні і на неї накинуто піджак.

Альона Шоптенко блиснула елегантним вбранням у Каннах (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

На інших двох фото Альона також позує на набережній, але вже стоячи і піджак тримає в руках.

Альона Шоптенко блиснула елегантним вбранням у Каннах (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

"Дуже хочеться запам'ятати цю поїздку саме такою!", - написала Шоптенко.

Користувачі мережі також прокоментували її фотографії.

Вам дуже до лиця такий стиль. Така стильна, мила, французька мадам;

Олена ви дуже талановиті і красиві дуже;

Чарівно;

Ви чарівна і дуже ніжна;

Прекрасна Олена;

Чарівна леді;

Такий ніжний образ;

Красуня!

В очах стільки щастя...

Шикарна;

Ти і є героїня заповітної мрії;

Напевно вся набережна застигла, дивлячись на вас;

Дуже красива;

Захоплююся вами. Приємного відпочинку.

Нагадаємо, що Олена Шоптенко блищала на Каннському кінофестивалі розкішних образах. Українська співачка змінила два ефектних наряду.

Раніше повідомлялося про те, що Олена Шоптенко відверто розповіла про материнство.