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Олександр Пономарьов засунув голову в пащу крокодила і попросив борщу

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.01.2019 - 16:00
Олександр Пономарьов засунув голову в пащу крокодила і попросив борщу
Фото: Олександр Пономарьов (instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Співак відправився на казковий острів Балі і похвалився екзотичним відпочинком

Український співак Олександр Пономарьов вирішив не відставати від колег і поїхав відпочивати на екзотичний острів Балі. Він охоче ділиться з шанувальникамияскравими фото в Instagram, на останньому з яких зображений, поклавши голову в пащу до алігатора.

Правда, як видно по знімками, рептилія виявилася не живою, але виглядає вона дуже правдоподібно. Під знімком Пономарьов захотів поговорити з фанами не про екзотичну острівну фауну, а запитати, що вони більше люблять по поверненню додому з заморських курортів. Сам же артист зізнався, що не проти поласувати борщем.

"Я забравши собі десь на море, і тепер мушу повертатись. Кажуть, вдома в нас снігу гори і ще борщ, він зігріє душу", - поетично звернувся до підписників співак.

Олександр Пономарьов засунув голову в пащу крокодила і попросив борщу

Фото: Олександр Пономарьов (instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Фани артиста погодилися з ним і відзначили, що по приїзду на батьківщину після заморських делікатесів хочеться чогось з традиційної кухні. Також вони порадили співакові бути обережним з місцевими тваринами.

"Олександр, будьте обережніше з хижими тваринами. Ми не переживемо такої втрати", "Будьте обережні з алігаторами", "Олександр, борщ з пампушками вас заждався", "Такий кайф! І я хочу", "Борщ, смачною оселедця з пюрешкой", - ділилися коментатори.

Олександр Пономарьов засунув голову в пащу крокодила і попросив борщу

Олександр Пономарьов засунув голову в пащу крокодила і попросив борщу

Скріншот коментарів (instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Нагадаємо, що українські телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов полетіли відпочити на острів Маврикій, звідки іляться яскравими знімками.

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