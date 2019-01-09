Александр Пономарев засунул голову в пасть крокодила и попросил борща

Фото: Александр Пономарев (instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Певец отправился на сказочный остров Бали и похвастался экзотическим отдыхом

Украинский певец Александр Пономарев решил не отставать от коллег и поехал отдыхать на экзотический остров Бали. Он охотно делится с поклонниками красочными фото в Instagram , на последнем из которых запечатлен, положив голову в пасть к аллигатору.

Правда, как видно по снимками, рептилия оказалась не живой, но выглядит она очень правдоподобно. Под снимком Пономарев захотел поговорить с фанами не об экзотической островной фауне, а спросить, что они больше любят по возвращению домой с заморских курортов. Сам же артист признался, что не прочь полакомится борщом.

"Я забрав себе десь на море, і тепер повертатись мушу. Кажуть, вдома в нас снігу гори і ще борщ , він зігріє душу", - поэтично обратился к подписчикам певец.

Фото: Александр Пономарев (instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Фаны артиста согласились с ним и отметили, что по приезду на родину после заморских разносолов хочется чего-то из традиционной кухни. Также они посоветовали певцу быть осторожным с местными животными.

"Александр, будьте осторожнее с хищными животными. Мы не переживем такой утраты", "Будьте осторожны с аллигаторами", "Александр, борщ с пампушками вас заждался", "Такой кайф! И я хочу", "Борщ, вкусной селедки с пюрешкой", - делились комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Напомним, что украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов полетели отдохнуть на остров Маврикий, откуда делятся красочными снимками.

Также в теплые края отправилась и Настя Каменских. Певица рассекретила свое местонахождение – она отдыхает в Мексике и изучает местные достопримечательности.

К слову, телеведущая Леся Никитюк решила не ехать за границу, а отправиться на украинский горнолыжный курорт Буковель, причем рассказала, как это сделать, не рассчитывая на кавалера.