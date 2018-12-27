Олександр Кривошапко зняв кохану в новому кліпі

Відео: Олександр Кривошапко — Just give me love (youtube.com/Александр Кривошапко)

Український співак Олександр Кривошапко, який став відомий завдяки телешоу "Х-фактор", представив кліп на свою нову англомовну пісню Just give me love. Відео було опубліковано на YouTube-каналі артиста.

Англомовну композицію написав для Кривошапко італійський композитор П'єрпаоло Гуерріні, який також виступив продюсером пісні.

Кадр з кліпу Just give me love (youtube.com/Олександр Кривошапко)

Любов збагачує душу, освітлює наш шлях і робить нас сильніше - ось про що співає Олександр у своїй новій пісні.

В музичному кліпі співак виступає разом з оркестром. Цікаво, що в ньому знялася кохана артиста і мати його дочки Аліси - актриса Марина Кінскі. За сюжетом герою Олександра довелося вступити за неї в жорстокий бій.

Кадр з кліпу Just give me love (youtube.com/Александр Кривошапко)

Зазначимо, що композитор Гуерріні спеціально прилітав до Києва, щоб зробити запис разом з українським симфонічним оркестром. Під час зйомок і записів у складі оркестру було 70 музикантів.

Вокал був записаний в студії композитора в Тоскані (Італія), одній з кращих студій у світі - PPG Studio. Олександр дуже пишається цією важливою подією, так як в цій студії працює і його кумир – Андреа Бочеллі, а також Селін Діон, Барбра Стрейзанд, Ед Ширан, Дзуккеро та інші відомі світові зірки.

Фото: Олександр Кривошапко (прес-служба артиста)

Режисером кліпу Just give me love став Віктор Скуратовський.

Фото: Олександр Кривошапко (прес-служба артиста)

Шанувальники позитивно оцінили нове творіння Кривошапко і висловили свої враження у коментарях під відео.

"Сильний кліп, пісня, історія. Браво!", "Як добре ця пісня підходить для Сашиного голоси!)))", "Саша,ти молодець! Маріуполь з тобою! Творчих успіхів і з Новим роком!", "Чудовий кліп! Все гармонійно: і музика, і голос! Браво!", "Як здорово,що є можливість чути такий голос,таких талановитих і цікавих трохи", "Браво! Хочеться слухати її знову і знову! Куплети дуже потужні!!!!", "Український Ed Sheeran!" - пишуть користувачі мережі

Скріншот коментарів (youtube.com/Александр Кривошапко)

Нагадаємо, Даша Астаф'єва презентувала кліп на пісню "Зима", зйомки якого проходили в Парижі. Відео вийшло красивим, зворушливим і ніжним, як і сама співачка.

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