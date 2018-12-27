Александр Кривошапко снял любимую в новом клипе

Видео: Александр Кривошапко — Just give me love (youtube.com/Александр Кривошапко)

Украинский певец Александр Кривошапко, который стал известен благодаря телешоу "Х-фактор", представил клип на свою новую англоязычную песню Just give me love. Видео было опубликовано на YouTube-канале артиста.

Англоязычную композицию написал для Кривошапко итальянский композитор Пьерпаоло Гуэррини, который также выступил продюсером песни.

Кадр из клипа Just give me love (youtube.com/Александр Кривошапко)

Любовь обогащает душу, освещает наш путь и делает нас сильнее - вот о чем поет Александр в своей новой песне.

В музыкальном клипе певец выступает вместе с оркестром. Интересно, что в нем снялась возлюбленная артиста и мать его дочери Алисы - актриса Марина Кински. По сюжету герою Александра пришлось вступить за нее в жестокий бой.

Кадр из клипа Just give me love (youtube.com/Александр Кривошапко)

Отметим, что композитор Гуэррини специально прилетал в Киев, чтоб сделать запись вместе с украинским симфоническим оркестром. Во время съемок и записи в составе оркестра было 70 музыкантов.

Вокал был записан в студии композитора в Тоскане (Италия), одной из лучших звукозаписывающих студий в мире - PPG Studio. Александр очень гордится этим важным событием, так как в этой студии работает и его кумир – Андреа Бочелли, а также Селин Дион, Барбра Стрейзанд, Эд Ширан, Дзуккеро и другие известнейшие мировые звезды.

Фото: Александр Кривошапко (пресс-служба артиста)

Режиссером клипа Just give me love стал Виктор Скуратовский.

Фото: Александр Кривошапко (пресс-служба артиста)

Поклонники позитивно оценили новое творение Кривошапко и высказали свои впечатления в комментариях под видео.

"Сильный клип, песня, история. Браво!﻿", "Как хорошо эта песня подходит для Сашиного голоса!)))﻿", "Саша,ты молодец! Мариуполь с тобой! Творческих успехов и с Новым годом!﻿", "Отличный клип! Все гармонично: и музыка, и голос! Браво!﻿", "Как здорово,что есть возможность слышать такой голос,таких талантливых и интересных немного", "Браво! Хочется слушать её снова и снова! Куплеты очень мощные!!!!﻿", "Украинский Ed Sheeran!﻿" - пишут пользователи сети.

Скриншот комментариев (youtube.com/Александр Кривошапко)

Напомним, Даша Астафьева презентовала клип на песню "Зима", съемки которого проходили в Париже. Видео получилось красивым, трогательным и нежным, как и сама певица.

Мы также писали о том, что Топалов растрогал до слез песней о Тодоренко и сыне и показал клип на нее.

Кстати, самая сексуальная модель Playboy стала Золушкой в клипе украинской группы.