Александр Кривошапко снял любимую в новом клипе

Видео: Александр Кривошапко — Just give me love (youtube.com/Александр Кривошапко)
Украинский певец Александр Кривошапко, который стал известен благодаря телешоу "Х-фактор", представил клип на свою новую англоязычную песню Just give me love. Видео было опубликовано на YouTube-канале артиста.
Англоязычную композицию написал для Кривошапко итальянский композитор Пьерпаоло Гуэррини, который также выступил продюсером песни.
Кадр из клипа Just give me love (youtube.com/Александр Кривошапко)
Любовь обогащает душу, освещает наш путь и делает нас сильнее - вот о чем поет Александр в своей новой песне.
В музыкальном клипе певец выступает вместе с оркестром. Интересно, что в нем снялась возлюбленная артиста и мать его дочери Алисы - актриса Марина Кински. По сюжету герою Александра пришлось вступить за нее в жестокий бой.
Кадр из клипа Just give me love (youtube.com/Александр Кривошапко)
Отметим, что композитор Гуэррини специально прилетал в Киев, чтоб сделать запись вместе с украинским симфоническим оркестром. Во время съемок и записи в составе оркестра было 70 музыкантов.
Вокал был записан в студии композитора в Тоскане (Италия), одной из лучших звукозаписывающих студий в мире - PPG Studio. Александр очень гордится этим важным событием, так как в этой студии работает и его кумир – Андреа Бочелли, а также Селин Дион, Барбра Стрейзанд, Эд Ширан, Дзуккеро и другие известнейшие мировые звезды.
Фото: Александр Кривошапко (пресс-служба артиста)
Режиссером клипа Just give me love стал Виктор Скуратовский.
Фото: Александр Кривошапко (пресс-служба артиста)
Поклонники позитивно оценили новое творение Кривошапко и высказали свои впечатления в комментариях под видео.
"Сильный клип, песня, история. Браво!", "Как хорошо эта песня подходит для Сашиного голоса!)))", "Саша,ты молодец! Мариуполь с тобой! Творческих успехов и с Новым годом!", "Отличный клип! Все гармонично: и музыка, и голос! Браво!", "Как здорово,что есть возможность слышать такой голос,таких талантливых и интересных немного", "Браво! Хочется слушать её снова и снова! Куплеты очень мощные!!!!", "Украинский Ed Sheeran!" - пишут пользователи сети.
Скриншот комментариев (youtube.com/Александр Кривошапко)
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