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Аладдин: звездные гости фантастической премьеры в Киеве (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.05.2019 - 16:27
Аладдин: звездные гости фантастической премьеры в Киеве (фото)
группа [О] (фото: Оскар)

Среди первых, кто увидел новинку, - группа [О], Анатолий Анатолич, Жан Грицфельдт и другие

22 мая в кинотеатре "Оскар" (МФК Gulliver) состоялась гала-премьера фантастического приключения "Аладдин". Первыми ленту увидели звездные гости, среди которых: Елизавета Юрушева, Сергей Лещенко, Анатолий Анатолич, Жан Грицфельдт, Виктория Батуи, Константин, группа [О], On i Ona, Алекс Захарчук, Вячеслав Соломка, Ирина Заря, Елена Бурба, Виктория Щелко и многие другие.

Аладдин: коротко о фильме

Аграба – город контрастов. В нём живет очень много бедняков, которые еле сводят концы с концами, порой даже преступая закон. И у них на виду всегда есть султанский дворец, где люди явно не бедствуют. Одна случайная встреча воришки Аладдина с принцессой Жасмин вселила в сердечко парня любовь. Но кто он, а кто она? Его копеечного состояния явно не хватит для того, чтобы покорить сердце девушки, каким бы искренним и хорошим парень не был. Но чистота Аладдина понадобилась визирю Джафару – парень может помочь ему добыть желанную лампу с джином, которая находится в заколдованной пещере. Парню действительно под силу её добыть – но ему же необязательно её отдавать Джафару, можно забрать джина себе, чтобы тот воплощал все желания в жизнь.

Аладдин: трейлер

Звездные гости столичной премьеры

Украинский дизайнер Жан Грицфельдт

Украинский дизайнер Жан Грицфельдт

Ведущий Вячеслав Соломка

Ведущий Вячеслав Соломка

Дизайнер Елена Бурба

Дизайнер Елена Бурба с детьми 

Ведущий Анатолий Анатолич с семьей 

Ведущий Анатолий Анатолич с семьей 

Сергей Лещенко с семьей 

Сергей Лещенко с семьей 

Елизавета Юрушева

Елизавета Юрушева

Виктория Батуи

Виктория Батуи

Певец Константин

Певец Константин

 

Звездные гости премьеры "Алладин" в Киеве (фото: Оскар)

Напомним, ранее в кинотеатре "Оскар" состоялась премьера эротической мелодрамы "Клубничка"

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