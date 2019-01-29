"Аквагерл": зірка "Орла і решки" спокусила пікантним підводним фотосетом

Аліна Астровська поділилась чаруючим підводним фото

Ведущая программы о путешествиях "Орел и решка", украинская певица и поэтесса Алина Астровская поделилась впечатляющим фото, сделанным во время подводного заплыва. Соотвествующий снимок был опубликован на ее странице в Instagram.

Девушка облачена в бикини пастельного цвета, подчеркнувший изящные формы путешественницы. Маска и ласты стали ее неизменными помощниками и обязательными атрибутами во время подводного погружения. Интересно, что автором пикантного зрелищного кадра стал со-ведущий Алины по тевел-шоу Артем Терещенко.

"Погружаюсь в выходные! Планы на ближайшие дни варенично-ленивые! Телефон закидываю на сутки за диван, и не пробуйте мне дозвониться! Очень надо сделать upgrade головы! Посоветуйте классных комедий", - попросила уставшая, но счастливая Астровская.

Фото: Алиа Астровская (instagram.com/alina_astrovskaya)

Поклонники наперебой стали рекомендовать ей любимые фильмы и попутно заваливать комплиментами.

"Аквагерл, вы настоящий вдох!", "Очень красивое фото", "Русалочка отдыхает", "Ты шикарная, как всегда", "Русалочка, морская царевна Алина", "Классное фото. Алина хороших выходных Вам", - желали комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_astrovskaya)

В своих "историях" Алина рассказала о том, что во время перелета потерялся ее багаж, но она счастлива была очутиться дома даже без вещей, а душистый букет цветов еще больше скрасил радость ее возвращения.

Ранее Алина Астровская впечатлила поклонников легким летним романтическим образом в платье от украинского дизайнера.

Также ведущий тревел-шоу "Орел и решка" Коля Серга решился на рискованный трюк, который заставил его подписчиков поволноваться.

К слову, звезда программы "Орел и решка" Алина Астровская поделилась незабываемыми впечатлениями от путешествия по Шри-Ланке.