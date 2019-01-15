"Как ангел": звезда "Орла и Решки" показала стройную фигуру в платье от украинского дизайнера

Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Разбираем удачный образ Астровской "по камешкам"

Ведущая морского сезона популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Алина Астровская, которая ранее рассказала о поездке на Шри-Ланку, показала своим поклонникам одновременно очень женственный и нежный образ, прогулявшись по курортному городу Ресифи в Бразилии.

Так, для прогулки Астровская выбрала белоснежное платье из воздушного хлопка от украинского дизайнера ANNCHOO, наряды которой также есть в гардеробе Насти Каменских и Кати Осадчей. Летнее платье выделяется массивными рукавами-фонариками, нежными оборками и складками. Тонкую талию ведущей подчеркивает широкий пояс-корсет из голубого денима. Отметим, что стоимость данного платья — 3100 грн.

Алина Астровская в платье от ANNCHOO (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Свой невесомый образ телеведущая дополнила роскошными массивными серьгами из серебра от бренда HAPPY Accessories (стоимость — 3000 руб.)

Завершают образ серебристые шлепанцы из лакированной кожи от украинского бренда Sokolick (стоимость — 3250 грн).

Летняя Алина Астровская (фото: фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Поклонники телеведущей поспешили прокомментировать ее новое появление.

"Красавица, похожа на ангела", — пишет tasya_tr.

"Так вот как это выглядит — "летящей походкой..." — отмечает dskoblov.

"Алина, платье вам это очень идет", — восхищается hair_katerina_mua.

"Самая яркая и сногсшибательная ведущая! Смотрю все выпуски с замиранием сердца", — признается sergej_strike.

"Красава! Украшение "Орла и Решки"! Мечта любого мужчины!" — подчеркивает olegargentina.

"Ну как в тебя не влюбиться?!" — пишет the_godfather_vvs.

"Счастливая и красивая", — отмечает dj_ivank.

Итак, воздушный образ Алины Астровкой обойдется в среднем в 7800 грн.

Платье ANNCHOO за 3100 грн (фото: instagram.com/annchoo_brand)

Серьги HAPPY Accessories за 3000 руб. (фото: instagram.com/happyclub_74)

Шлепанцы Sokolick за 3250 грн (фото: instagram.com/sokolick_kiev)

Кстати, в своем "стильном" посте телеведущая также по пунктам указала 5 причин поехать на отдых в Ресифи.

Ежегодный карнавал (в 2019 будет 5 марта). Атмосфера невероятная! Мясо и фрукты! Тут будет счастлив мясоед и веган! Гравиола, маракужа, пинья — это те редкие фрукты, которые можно тут попробовать. Океан 365 дней в году теплый! Кроме того, тут есть природные бассейны, где фантастический снорклинг! Шопинг! Тут много прикольных и необычных вещичек за очень доступные деньги, но бренды, такие как Gucci, DolceGabbana и т.д., тут дороже из-за высокого налога на ввоз. Музыка! Ах, какая же она заводная! Звучит везде и всегда эти ритмы заставляют тебя танцевать!

Фото: instagram.com/alina_astrovskaya

Напомним, ранее соведущий Астровской — Коля Серга — решилсь на очень опасный трюк. Ведущего накрыло огромной волной.

Также напомним, что продюсер Светланы Лободы, соавтор "Орла и Решки" Нателла Крапивина призналась, сколько стоил популярный проект на момент своего основания.