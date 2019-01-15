"Как ангел": звезда "Орла и Решки" показала стройную фигуру в платье от украинского дизайнера

Разбираем удачный образ Астровской "по камешкам"
Ведущая морского сезона популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Алина Астровская, которая ранее рассказала о поездке на Шри-Ланку, показала своим поклонникам одновременно очень женственный и нежный образ, прогулявшись по курортному городу Ресифи в Бразилии.
Так, для прогулки Астровская выбрала белоснежное платье из воздушного хлопка от украинского дизайнера ANNCHOO, наряды которой также есть в гардеробе Насти Каменских и Кати Осадчей. Летнее платье выделяется массивными рукавами-фонариками, нежными оборками и складками. Тонкую талию ведущей подчеркивает широкий пояс-корсет из голубого денима. Отметим, что стоимость данного платья — 3100 грн.
Алина Астровская в платье от ANNCHOO (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)
Свой невесомый образ телеведущая дополнила роскошными массивными серьгами из серебра от бренда HAPPY Accessories (стоимость — 3000 руб.)
Завершают образ серебристые шлепанцы из лакированной кожи от украинского бренда Sokolick (стоимость — 3250 грн).
Летняя Алина Астровская (фото: фото: instagram.com/alina_astrovskaya)
Поклонники телеведущей поспешили прокомментировать ее новое появление.
Итак, воздушный образ Алины Астровкой обойдется в среднем в 7800 грн.
Платье ANNCHOO за 3100 грн (фото: instagram.com/annchoo_brand)
Серьги HAPPY Accessories за 3000 руб. (фото: instagram.com/happyclub_74)
Шлепанцы Sokolick за 3250 грн (фото: instagram.com/sokolick_kiev)
Кстати, в своем "стильном" посте телеведущая также по пунктам указала 5 причин поехать на отдых в Ресифи.
Фото: instagram.com/alina_astrovskaya
Напомним, ранее соведущий Астровской — Коля Серга — решилсь на очень опасный трюк. Ведущего накрыло огромной волной.
Также напомним, что продюсер Светланы Лободы, соавтор "Орла и Решки" Нателла Крапивина призналась, сколько стоил популярный проект на момент своего основания.