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"Аквагерл": зірка "Орла і решки" спокусила пікантним підводним фотосетом

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.01.2019 - 23:59
"Аквагерл": зірка "Орла і решки" спокусила пікантним підводним фотосетом
Фото: Аліа Астровська (instagram.com/alina_astrovskaya)

Аліна Астровська поділилась чаруючим підводним фото

Ведуча програми про подорожі "Орел і решка", українська співачка і поетеса Аліна Астровська поділилася вражаючим фото, зробленим під час підводного запливу. Відповідний знімок був опублікований на її сторінці в Instagram.

Дівчина одягнена в бікіні пастельного кольору, що підкреслив витончені форми мандрівниці. Маска і ласти стали її незмінними помічниками і обов'язковими атрибутами під час підводного занурення. Цікаво, що автором пікантного видовищного кадру став колега Аліни по тевел-шоу Артем Терещенко.

"Поринаю у вихідні! Плани на найближчі дні варенично-ледачі! Телефон закидую на добу за диван, і не пробуйте мені додзвонитися! Дуже треба зробити upgrade голови! Порадьте класні комедії", - попросила втомлена, але щаслива Астровська.

&quot;Аквагерл&quot;: зірка &quot;Орла і решки&quot; спокусила пікантним підводним фотосетом

Фото: Аліа Астровська (instagram.com/alina_astrovskaya)

Шанувальники навперебій стали рекомендувати їй улюблені фільми і попутно завалювати компліментами.

"Аквагерл, ви справжній вдих!", "Дуже гарне фото", "Русалонька відпочиває", "Ти шикарна, як завжди", "Русалочка, морська царівна Аліна", "Класне фото. Аліна хороших вихідних Вам", - бажали коментатори.

&quot;Аквагерл&quot;: зірка &quot;Орла і решки&quot; спокусила пікантним підводним фотосетом

&quot;Аквагерл&quot;: зірка &quot;Орла і решки&quot; спокусила пікантним підводним фотосетом

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_astrovskaya)

У своїх "історіях" Аліна розповіла про те, що під час перельоту загубився її багаж, але вона щаслива була опинитися вдома навіть без речей, а запашний букет квітів ще більше підсолодили радість її повернення.

Раніше Аліна Астровська вразила шанувальників легким літнім романтичним образом у сукні від українського дизайнера.

Також ведучий тревел-шоу "Орел і решка" Коля Серга зважився на ризикований трюк, який змусив його шануувальників похвилюватися.

До речі, зірка програми "Орел і решка" Аліна Астровська поділилася незабутніми враженнями від подорожі на Шрі-Ланці.

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