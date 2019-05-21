"Лелека залишив подаруночок": Даша Астаф'єва показала нового члена сім'ї

Даша Астаф'єва відома своїми відвертими і навіть еротичними фотосесіями, а також яскравими і епатажними образами. Проте є у неї і інша, більш м'яка і домашня сторона. Саме її співачка продемонструвала на нових фото, а також показала нового члена своєї сім'ї.

Заодно артистка похвалилася і двома зручними, але стильними образами. Спочатку Даша позувала у червоному спортивному костюмі з жовтим поясом і червоних кросівках. При цьому на руках вона тримає чарівне біле цуценятко - свого нового вихованця по кличці Луна. Зазначимо, що у знаменитості вже є собака породи сіба-іну на прізвисько Чичико. Судячи з усього, малюк цієї ж породи.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

"Пролітав, тут, у нас лелека над будинком... залишив подаруночок) Знайомтеся, білий і пухнастий терорист - Луна. #всегдамечталавставатьвпятьутрабезбудильника", - підписала фото Астаф'єва.

Після чого вона влаштувала своїм улюбленцям спільну фотосесію. Артистка разом з собаками позувала на зеленому газоні.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Даша приміряла ефектний наряд - картату сукню-сарафан, під яку одягла чорну водолазку. Малятко Луну вона тримала на руках, а Чічі гордо сидів поруч.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники прийшли в захват від такого поповнення в сім'ї і залишили багато зворушених відгуків. Багато відзначили, що тепер і Чичі буде веселіше, адже у нього з'явилася компанія.

"Вітаю, це таке щастя"

"Супер! Таке позитивне фото))"

"Даша, вітаємо з поповненням"

"Ааааа клас! треба терміново потискати!"

"Гарні собачки"

"Я б навіть сказала: яке зворушливе фото!)))"

"Ах ти бозі ти мій. Краса тискательная"

"Аааааааа, який пухнастий малюк"

"Який солоденький!!!!"

"Ти така мила в домашньому і з песиком...)"

"Рівень краси та душевності у даному фото за гранню..."

"Ура, тепер у Чічі є пара"

"Ой-ой-ой! Суцільне мімімі"

"Ніжна і елегантна, схожі як Одрі Хепберн із фільму Римські канікули!!!"

"Тепер у Вас багато Чічєй буде!!!!"

Нагадаємо, Даша Астаф'єва зачарувала мережу дитячим фото з мамою.

Ми також писали, що Даша Астаф'єва знялася для відомого українського бренду і блиснула стрункими ніжками в стильному тренчі.

До речі, Даша Астаф'єва побувала в Барселоні на модному показі бренду Milla Nova, де позувала в компанії шоувумен Лесі Никитюк і ведучої Каті Осадчої.