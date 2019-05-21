"Аист оставил подарочек": Даша Астафьева показала нового члена семьи

Даша Астафьева известная своими откровенными и даже эротическими фотосессиями, а также яркими и эпатажными образами. Однако есть у нее и другая, более мягкая и домашняя сторона. Именно ее певица и продемонстрировала на новых фото, а также показала нового члена своей семьи.

Заодно артистка похвасталась и двумя удобными, но стильными образами. Сначала Даша позировала в красном спортивном костюме с желтым поясом и красных кроссовках. При этом на руках она держит очаровательного белого щеночка - своего нового питомца по кличке Луна. Отметим, что у знаменитости уже есть собака породы сиба-ину по кличке Чичико. Судя по всему, малыш этой же породы.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

"Пролетал, тут, у нас аист над домом... оставил подарочек) Знакомьтесь, белый и пушистый террорист - ЛунА. #всегдамечталавставатьвпятьутрабезбудильника", - подписала фото Астафьева.

После чего она устроила своим любимцам совместную фотосессию. Артистка вместе с собаками позировала на зеленом газоне.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Даша примерила эффектный наряд - клетчатое платье-сарафан, под которое надела черную водолазку. Малышку Луну она держала на руках, а Чичи гордо сидел рядом.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Поклонники пришли в восторг от подобного пополнения в семье и оставили множество умиленных отзывов. Многие отметили, что теперь и Чиче будет веселее, ведь у него появилась компания.

"Поздравляю, это такое счастье"

"Супер! Такое позитивное фото))"

"Даша, поздравляем с пополнением"

"Ааааа класс! надо срочно потискать!"

"Красивые собачки"

"Я бы даже сказала: какое трогательное фото!)))"

"Ах ты бозе ты мой. Красота тискательная"

"Аааааааа, какой пушистый малыш"

"Какой сладенький!!!!"

"Ты такая милая в домашнем и с пёсиком...)"

"Уровень красоты и душевности в данном фото за гранью..."

"Ура, теперь у Чичи есть пара"

"Ой-ой-ой! Сплошное мимими"

"Ніжна і елегантна, схожі як Одрі Хепберн із фільма Римські канікули!!!"

"Теперь у Вас много Чичей будет!!!!"

Напомним, Даша Астафьева очаровала сеть детским фото с мамой.

Мы также писали, что Даша Астафьева снялась для известного украинского бренда и сверкнула стройными ножками в стильном тренче.

Кстати, Даша Астафьева побывала в Барселоне на модном показе бренда Milla Nova, где позировала в компании шоувумен Леси Никитюк и ведущей Кати Осадчей.