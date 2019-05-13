"Так схожа на маму": Даша Астаф'єва зачарувала мережу дитячим фото

Співачка привітала маму з Днем матері
Даша Астаф'єва зараз відома співачка і модель, яка має багатотисячну армію шанувальників. Артистка регулярно захоплює їх стильними нарядами і пікантними кадрами з відвертих зйомок, адже вона справжній майстер еротичного позування. Однак на цей раз знаменитість вирішила показати іншу свою сторону і поділилася милим дитячим фото.
На знімку маленька Даша зображена разом з мамою - таким чином вона вирішила привітати її з Днем матері, який цього року випав на 12 травня. Волосся дівчинки зібране у високий хвіст, а одягнена вона в джинсовий костюмчик.
Під публікацією Астаф'єва поділилася зворушливими спогадами про дитинство.
Фото: Даша Астаф'єва з мамою (instagram.com/da_astafieva)
"Ми з мамою завжди були на хвилі) Джинсовий костюм, який сама розшила мереживом, "пальмочка" на голові, відсутність чотирьох передніх зубів...
Зараз би все віддала, щоб повторити", - написала співачка.
Підписники не змогли не відзначити приголомшливу схожість зірки з її мамою і залишили багато зворушених відгуків.
Фото: Даша Астаф'єва з мамою (instagram.com/da_astafieva)
Нагадаємо, Даша Астаф'єва захопила розкішною фігурою на пікантних фото.
Ми також писали, що Даша Астаф'єва знялася для відомого українського бренду і блиснула стрункими ніжками в стильному тренчі.
До речі, Даша Астаф'єва побувала в Барселоні на модному показі бренду Milla Nova, де позувала в компанії шоувумен Лесі Нікітюк і ведучої Каті Осадчої.