Афродіта: дружина MONATIK'а похвалилася фігурою в купальнику на пляжі Майамі

Український артист Дмитро Монатік, більш відомий як MONATIK, зараз разом з дружиною Іриною і творчою командою подорожує по США, поєднуючи роботу і відпочинок. Він намагається не надто афішувати своє особисте життя, проте іноді все ж ділиться милими знімками в мережі. Так, співак показав барвистий знімок з дружиною з "найщасливішого місця на Землі" - Діснейленду. А зараз вони перебували в Майамі, і Ірина не упустила випадку поніжитися на пляжі біля океану.

На своїй сторінці в Instagram, на якій, до речі, нещодавно вона змінила своє дівоче прізвище Демічева на Монатік, дівчина поділилася атмосферним фото. Вона позує на білосніжному піску в роздільному чорному купальнику з високою талією, демонструючи струнку фігуру. Дружина артиста запустила руку у волосся і задумливо дивиться вдалину. Кадр вийшов неймовірно яскравим і красивим!

"Маямі, до швидких зустрічей", - підписала фото Ірина.

Фото: Ірина Монатік (instagram.com/irinamonatik)

У коментарях користувачі мережі відразу ж почали обсипати її компліментами, захоплюючись її фігурою і красою.

Неземна!!!!

Дуже ГАРНИЙ кадр!

Иришааааа, вогняна русалонька

Красавиця

Яка ж там краса

Вах яка гаряча дівчина, побачивши тебе, все тане температура зростає зростає зростає

Сильно гарна

неймовірна

Красуня

Шикарна

Афродіта!!

Скріншот коментарів (instagram.com/irinamonatik)

Нагадаємо, раніше MONATIK зачарував трепетним знімком з синами у Відні.