ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Ті, хто важливіше всього": MONATIK розчулив трепетним фото з синами в Австрії

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.10.2019 - 13:57
"Ті, хто важливіше всього": MONATIK розчулив трепетним фото з синами в Австрії
Дмитро Монатік з дружиною Іриною (фото: instagram.com/monatik_official)

Співак долучив дітей до прекрасного

MONATIK (Дмитро Монатік) залюбки ділиться з шанувальниками своєю творчістю і вражає їх щирістю у піснях, але особисте життя намагається зайвий раз не демонструвати на публіці. На його сторінці в Instagram дуже рідко можна побачити фото з коханою дружиною Іриною Демічевою і синами Данилом і Платоном, обличчя яких він ніколи не показує. Співак намагається брати хлопчиків у свої поїздки, щоб показати їм світ і прищепити допитливість і любов до подорожей. Так, артист вирушив з сім'єю на прогулянку по Відню, звідки опублікував цілу серію фото з дітьми.

Як завжди, Дмитро показав на синів зі спини. На одному з фото він йде з хлопчиками, тримаючи одного з них за руку. На співакові – тренч мигдалевого кольору з малюнками і принтами на спині, а стильні малюки крокують поруч у схожих курточках і затишних чорних шапках.

"Такі дорогоцінні миттєвості. Нічого, сьогодні, не може бути прекрасніше, ніж твоя сім'я, яка приїжджає до тебе під час туру. Запам'ятовую кожну мить, секундами кожними... З Вами... У нас сьогодні величезне свято», - поділився він радоностной новиною. Він супроводив тект красномовним хештегом "ті, хто найважливіше".

&quot;Ті, хто важливіше всього&quot;: MONATIK розчулив трепетним фото з синами в Австрії

Дмитро Монатік з синами (фото: instagram.com/monatik_official)

Також артист опублікував фотосет з галереї Альбертіна – знаменитого австрійського музею. Зірковий тато вирішив долучити дітей до прекрасного, і йому це вдалося!

"Перше знайомство з #Monet #Picasso #Dürer #Lassing!" - підписав він знімки, перерахувавши представлених в галереї знаменитих художників.

Дмитро Монатік з синами у Відні (фото: instagram.com/monatik_official)

Шанувальники прийшли в захват від сімейної ідилії, вони захопилися тим, який прекрасний батько Дмитро.

  • Кращий тато
  • Як красиво і гідно
  • Чудова трійця!
  • Одне задоволення - дивитися на такі фото
  • І нехай весь світ зачекає
  • Які милі!
  • Це любов
  • Так щиро! Чудові

Скріншот коментарів

Нещодавно MONATIK представив запальний кліп на пісню "Кожен раз", знятий на Кубі.

Кайфанули: Надя Дорофєєва та Monatik запалили босоніж на дні народження друга (фото) "Група підтримки": дружина MONATIK'а замилувала мережу сімейними кадрами з дітьми
Новини України MONATIKДмитрий Монатик
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся