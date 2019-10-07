"Ті, хто важливіше всього": MONATIK розчулив трепетним фото з синами в Австрії

Дмитро Монатік з дружиною Іриною (фото: instagram.com/monatik_official)

Співак долучив дітей до прекрасного

MONATIK (Дмитро Монатік) залюбки ділиться з шанувальниками своєю творчістю і вражає їх щирістю у піснях, але особисте життя намагається зайвий раз не демонструвати на публіці. На його сторінці в Instagram дуже рідко можна побачити фото з коханою дружиною Іриною Демічевою і синами Данилом і Платоном, обличчя яких він ніколи не показує. Співак намагається брати хлопчиків у свої поїздки, щоб показати їм світ і прищепити допитливість і любов до подорожей. Так, артист вирушив з сім'єю на прогулянку по Відню, звідки опублікував цілу серію фото з дітьми.

Як завжди, Дмитро показав на синів зі спини. На одному з фото він йде з хлопчиками, тримаючи одного з них за руку. На співакові – тренч мигдалевого кольору з малюнками і принтами на спині, а стильні малюки крокують поруч у схожих курточках і затишних чорних шапках.

"Такі дорогоцінні миттєвості. Нічого, сьогодні, не може бути прекрасніше, ніж твоя сім'я, яка приїжджає до тебе під час туру. Запам'ятовую кожну мить, секундами кожними... З Вами... У нас сьогодні величезне свято», - поділився він радоностной новиною. Він супроводив тект красномовним хештегом "ті, хто найважливіше".

Дмитро Монатік з синами (фото: instagram.com/monatik_official)

Також артист опублікував фотосет з галереї Альбертіна – знаменитого австрійського музею. Зірковий тато вирішив долучити дітей до прекрасного, і йому це вдалося!

"Перше знайомство з #Monet #Picasso #Dürer #Lassing!" - підписав він знімки, перерахувавши представлених в галереї знаменитих художників.

Дмитро Монатік з синами у Відні (фото: instagram.com/monatik_official)

Шанувальники прийшли в захват від сімейної ідилії, вони захопилися тим, який прекрасний батько Дмитро.

Кращий тато

Як красиво і гідно

Чудова трійця!

Одне задоволення - дивитися на такі фото

І нехай весь світ зачекає

Які милі!

Це любов

Так щиро! Чудові

Скріншот коментарів

Нещодавно MONATIK представив запальний кліп на пісню "Кожен раз", знятий на Кубі.