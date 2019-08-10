Неможливо мило! MONATIK зайнявся з сином підводним плаванням

Дмитро Монатік з дружиною Іриною (фото: instagram.com/monatik_official)

Співак вчив синочка занурюватися під воду

MONATIK (Дмитро Монатік) після насиченого концертного туру відправився з сім'єю на заслужений відпочинок до Туреччини. До того ж, у артиста був подвійний привід – по-перше, він намагається проводити як можна більше часу з дружиною Іриною Демічевою і двома синами. По-друге, сьогодні, в суботу, 10 серпня, його друга половинка святкує день народження! Зранку кохана жінка артиста вже опублікувала в Instagram щасливе фото з букетом квітів, а пізніше зворушила мережу душевними кадрами з чоловіком і сином у головній ролі.

Дмитро плаває і пірнає біля хлопчика, який в спеціальній масці вчиться підводному плаванню.

Співак спостерігає за дитиною, не відпливаючи ні на сантиметр і сам занурюється під воду в спеціальних окулярах.

Дружина Дмитра Монатіка Ірина Демічева (фото: instagram.com/monatik_official)

"Коли тобі ще немає 3-х років, а ти вже відчуваєш себе справжнім дайвером. Ще б з таким тренером, як Дмитро Монатік", - підписала відео горда за батька з сином Ірина.

У коментарях під роликом підписники дружини артиста щиро замилувалися, спостерігаючи за турботливим батьком і сином. До речі, ні співак, ні його дружина ніколи не показують обличчя дітей, хоч шанувальники неодноразово просили їх про це.

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Скріншот коментарів

До речі, дружина MONATIK'а захопила мережу фото в купальнику, позуючи біля басейну.

Раніше MONATIK показав рідкісне фото з двома синами. Співак тримає хлопчиків за руки і позує на фоні турецького готелю, потопаючого в зелені.