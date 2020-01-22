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Афродіта: Дмитро Монатік показав напіводягнену красуню-дружину на пляжі

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.01.2020 - 15:41
Афродіта: Дмитро Монатік показав напіводягнену красуню-дружину на пляжі
Фото: Дмитро Монатік (instagram.com/monatik_official)

Дмитро Монатік опублікував рідкісні кадри з відпустки

Подружжя Дмитро Монатік (MONATIK) та Ірина Демічева, яка нещодавно заінтригувала натяком на третю вагітність, провели спільний відпочинок на екзотичних Мальдівських островах, де вдосталь наслодились найчистішою океанською водою і яскравими пейзажами.

Нещодавно шанувальники творчості виконавця були вражені свіжим знімком зоряного відпочинку. На фото Ірина позувала, стоячи у воді, а Дмитро вирішив обіграти кадр білосніжною мушлею, якою прикрив тіло дружини та створив подобу сукні. Фото він супроводив короткою фразою: "Дуже красиво тут звичайно... ".

Афродіта: Дмитро Монатік показав напіводягнену красуню-дружину на пляжіФото: Дмитро Монатік та Ірина Демічева (instagram.com/monatik_official)

Підписники відзначили, що задумка була дуже креативна, порівнявши Ірину з морською богинею, Монатік ще раз довів, як сильні почуття у пари.

  • Дуже красива
  • Супер!!! Правильно, Діма, не треба розкривати всі карти
  • Які відтінки блакитного, як неймовірно красиво. Там напевно неможливо сумувати. Сонце, світло, радість
  • Ніколи не помічала тату біля великого пальця, а де у вас ще є татуювання про які ми не знаємо?
  • Фото супер
  • Нереально красиво
  • Оу, як це мило)
  • Неймовірна жінка, Дмитре, Ви щасливчик!
  • Кайф

Крім засмаги і чарівного кольору океанічної води, фанатів музиканта схвилював несподіване питання, що означає тату на руці Дмитра, яку вони раніше не помічали. Цифри, набиті біля великого пальця співака, викликали невелику дискусію в коментарях, але більшість зійшлася на тому, що це дата народження дружини співака — 10 серпня.

Афродіта: Дмитро Монатік показав напіводягнену красуню-дружину на пляжі

Нагадаємо, раніше дружина MONATIK'а Ірина похвалилася спокусливою фігурою в купальнику на відпочинку на Мальдівах.

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