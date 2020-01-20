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Який прекрасний знак: дружина MONATIK'а схвилювала мережу натяком на третю вагітність

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.01.2020 - 16:29
Який прекрасний знак: дружина MONATIK'а схвилювала мережу натяком на третю вагітність
Фото: Ірина Монатік (instagram.com/irinamonatik)

Дружина артиста поділилася цікавим кадром із відпочинку

Дмитро Монатік (MONATIK) чудово проводить час разом з родиною на екзотичних Мальдівських островах - артист насолоджується розслабленим відпочинком з дружиною Іриною і двома синами. Саме в цьому райському містечку вони відсвяткували 3-річчя молодшого сина Платона, в честь чого співак вперше показав усім його обличчя - до цього малюків завжди знімали лише зі спини або збоку. Ірина також балує шанувальників яскравими кадрами, а новим фото не на жарт схвилювала підписників!

Дівчина опублікувала знімок, на якому зображені її сини - як зазвичай, діти стоять спиною до камери. Малюки позують на білосніжному піску біля кромки води і дивляться на лелеку, який злітає недалеко від них.

"Який прекрасний знак і кадр вийшов цікавий", - інтригуюче прокоментувала фото Ірина.

Який прекрасний знак: дружина MONATIK'а схвилювала мережу натяком на третю вагітність

Фото: Ірина Монатік заінтригувала фото з лелекою (instagram.com/irinamonatik)

Фолловери залишили багато зворушених коментарів і зазначили, що хлопчики мабуть просять у лелеки принести їм сестричку.

  • маленькі Красунчики! Фото незрівнянне!
  • Які дітки хороші люблю дітей саме миле фото
  • найкращі
  • Сестричку треба ))
  • 100%
  • Просять у лелеки сестричку
  • Донечка))))
  • Дааа

Який прекрасний знак: дружина MONATIK'а схвилювала мережу натяком на третю вагітність

Скріншот коментарів(instagram.com/irinamonatik)

Тим часом сам Дмитро похвалився вражаючим "уловом" - артист позував в масці і ластах і з морською зіркою в руках.

"З вдячністю до океану емоцій. Зовсім інший світ під водою. Космос, в невагомості і спокої якого, хочеться застигнути і розглядати все навколо години безперервно. П. З. Океанська зірка в цілості й схоронності залишилася на дні океану, просто сфоткалися на пам'ять.)", - поділився виконавець.

Який прекрасний знак: дружина MONATIK'а схвилювала мережу натяком на третю вагітність

Фото: Дмитро Монатік (instagram.com/monatik_official)

Нагадаємо, раніше дружина MONATIK'а Ірина похвалилася спокусливою фігурою в купальнику на відпочинку на Мальдівах.

Біжить по хвилях: дружина MONATIK'а засвітила апетитні форми на Мальдівах "Дуже красива": дружина MONATIK'а похвалилася спокусливою фігурою в купальнику
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