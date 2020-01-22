Афродита: Дмитрий Монатик показал полуобнаженную красавицу-жену на пляже

Фото: Дмитрий Монатик (instagram.com/monatik_official)

Дмитрий Монатик опубликовал редкие кадры из отпуска

Супруги Дмитрий Монатик (MONATIK) и Ирина Демичева, которая недавно заинтриговала намеком на третью беременность, провели совместный отдых на экзотических Мальдивских островах, где вдоволь наслодились чистейшей океанической водой и яркими пейзажами.

Недавно поклонники творчества исполнителя были обрадованы свежим снимком звездного отдыха. На фото Ирина позировала, стоя в воде, а Дмитрий решил обыграть кадр белоснежной ракушкой, которой прикрыв тело жены, создал подобие платья. Фото он сопроводил короткой фразой: "Сильно красиво тут конечно... ".

Фото: Дмитрий Монатик и Ирина Демичева (instagram.com/monatik_official)

Подписчики отметили, что задумка была очень креативная, сравнив Ирину с морской богиней, Монатик еще раз доказал, как сильны чувства у пары.

Очень сильно красивая

Супер!!! Правильно, Дима, не надо раскрывать все карты

Какие оттенки голубого, как неимоверно красиво. Там наверное невозможно грустить. Солнце, свет, радость

Никогда не замечала тату возле большого пальца, а где у вас ещё есть татуировки о которых мы не знаем?

Фото супер

Нереально красиво

Оу, как это мило)

Невероятная женщина, Дмитрий, Вы счастливчик!

Кайф

Короме загара и волшебного цвета океанической воды, фанатов музыканта взволновал неожиданный вопрос, что означает тату на руке Дмитрия, которую они раньше не замечали. Цифры, набитые у основания большого пальца певца, вызвали небольшую дискуссию в комментариях, но большинство сошлось на том, что это дата рождения супруги певца — 10 августа.

Напомним, ранее жена MONATIK'а Ирина похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике на отдыхе на Мальдивах.