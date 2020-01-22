Афродита: Дмитрий Монатик показал полуобнаженную красавицу-жену на пляже

Дмитрий Монатик опубликовал редкие кадры из отпуска
Супруги Дмитрий Монатик (MONATIK) и Ирина Демичева, которая недавно заинтриговала намеком на третью беременность, провели совместный отдых на экзотических Мальдивских островах, где вдоволь наслодились чистейшей океанической водой и яркими пейзажами.
Недавно поклонники творчества исполнителя были обрадованы свежим снимком звездного отдыха. На фото Ирина позировала, стоя в воде, а Дмитрий решил обыграть кадр белоснежной ракушкой, которой прикрыв тело жены, создал подобие платья. Фото он сопроводил короткой фразой: "Сильно красиво тут конечно... ".
Фото: Дмитрий Монатик и Ирина Демичева (instagram.com/monatik_official)
Подписчики отметили, что задумка была очень креативная, сравнив Ирину с морской богиней, Монатик еще раз доказал, как сильны чувства у пары.
Короме загара и волшебного цвета океанической воды, фанатов музыканта взволновал неожиданный вопрос, что означает тату на руке Дмитрия, которую они раньше не замечали. Цифры, набитые у основания большого пальца певца, вызвали небольшую дискуссию в комментариях, но большинство сошлось на том, что это дата рождения супруги певца — 10 августа.
Напомним, ранее жена MONATIK'а Ирина похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике на отдыхе на Мальдивах.