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Афродита: Дмитрий Монатик показал полуобнаженную красавицу-жену на пляже

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.01.2020 - 15:41
Афродита: Дмитрий Монатик показал полуобнаженную красавицу-жену на пляже
Фото: Дмитрий Монатик (instagram.com/monatik_official)

Дмитрий Монатик опубликовал редкие кадры из отпуска

Супруги Дмитрий Монатик (MONATIK) и Ирина Демичева, которая недавно заинтриговала намеком на третью беременность, провели совместный отдых на экзотических Мальдивских островах, где вдоволь наслодились чистейшей океанической водой и яркими пейзажами.

Недавно поклонники творчества исполнителя были обрадованы свежим снимком звездного отдыха. На фото Ирина позировала, стоя в воде, а Дмитрий решил обыграть кадр белоснежной ракушкой, которой прикрыв тело жены, создал подобие платья. Фото он сопроводил короткой фразой: "Сильно красиво тут конечно... ".

Афродита: Дмитрий Монатик показал полуобнаженную красавицу-жену на пляжеФото: Дмитрий Монатик и Ирина Демичева (instagram.com/monatik_official)

Подписчики отметили, что задумка была очень креативная, сравнив Ирину с морской богиней, Монатик еще раз доказал, как сильны чувства у пары.

  • Очень сильно красивая
  • Супер!!! Правильно, Дима, не надо раскрывать все карты
  • Какие оттенки голубого, как неимоверно красиво. Там наверное невозможно грустить. Солнце, свет, радость
  • Никогда не замечала тату возле большого пальца, а где у вас ещё есть татуировки о которых мы не знаем?
  • Фото супер
  • Нереально красиво
  • Оу, как это мило)
  • Невероятная женщина, Дмитрий, Вы счастливчик!
  • Кайф

Короме загара и волшебного цвета океанической воды, фанатов музыканта взволновал неожиданный вопрос, что означает тату на руке Дмитрия, которую они раньше не замечали. Цифры, набитые у основания большого пальца певца, вызвали небольшую дискуссию в комментариях, но большинство сошлось на том, что это дата рождения супруги певца — 10 августа.

Афродита: Дмитрий Монатик показал полуобнаженную красавицу-жену на пляже

Напомним, ранее жена MONATIK'а Ирина похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике на отдыхе на Мальдивах.

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