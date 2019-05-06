Абсолютна гармонія: схудлий Потап здивував мережу своїм умінням

Популярний продюсер і репер Потап полетів до Туреччини, щоправда, відпочинок він поєднує з роботою, але це анітрохи не заважає йому повноцінно відновлювати сили і насолоджуватися курортними пейзажами в приємній компанії. Варто зазначити, що поряд з артистом знаходиться і співачка Настя Каменських, яка 4 травня відсвяткувала день народження. Потап присвятив іменинниці трепетну поезію власного написання, чим викликав нову хвилю чуток про те, що з артисткою вони більше, ніж просто колеги і друзі. Слід сказати, що і Потап і Настя на відпочинку не забувають про спорт. Так, репер показав свої вправи з м'ячем Instagram.

На першому знімку Потап сидить за столом в кепці і чорному логнсліві з принтом. По фото видно, що він знаходиться у закладі, адже поруч з ним лежать столові прибори.

Але увагу привертає друге фото. Потап зображений на фоні турецьких пейзажів і тримає на голові футбольний м'яч. Він майстерно балансує, розставивши руки в сторони, утримуючи предмет в статичному стані.

Потап (фото: Instagram.com/realpotap)

"Думаю про баланс", - лаконічно підписав англійською мовою видовищні кадри артист.

Потап (фото: Instagram.com/realpotap)

Шанувальники в першу чергу звернули увагу на те, що Потап схуд і значно помолодшав. Вони не упустили можливості повідомити про це продюсера в коментарях.

"Наш Потапчик все худіший і красивіший", "Ти так сильно схуд... Красунчик!", "Потап ти класний", "А Потапчик схуд", "Абсолютна гармонія", "Олексій, Ви чудово виглядаєте", "Шикарний малий", "Добре виглядаєш", - відзначали фоловери.

Раніше Потап показав фото зі святкування дня народження Насті Каменських в компанії друзів-зірок. Відзначити З2-річчя артистки прийшли відомі спортсмени.