"Кохана Настечка": Потап зворушливо привітав Каменських з днем народження

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Репер написав для співачки душевні рядки

Настя Каменських, яка зараз виступає і відпочиває в Туреччині, 4 травня відзначає свій день народження! Зірці виповнилося 32 роки. Дівчина зізнається, що вона закохана і щаслива, а кар'єрні плани у неї просто наполеонівські. Поки вона готується приймати вітання від друзів і колег, першим звернувся до неї продюсер і репер Потап, з яким шанувальники приписують співачці багаторічний роман. Артисти і самі активно підігрівають чутки про свої далеко не дружні стосунки – разом працюють, відпочивають і навіть тренуються. Втім, теплі віршовані рядки авторства Потапа в Instagram стали зайвим доказом того, що до Насті він відчуіває найсвітліші почуття.

У віршах репер охрестив співачку "фатальною жінкою", захоплено перерахувавши всі її переваги, а також в кінці назвав артистку "коханої".

Він доповнив своє привітання милим фото з Парижа, на якому Настя позує в кафе.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/realpotap)

"Кто - то скажет завистливо

"Роковая женщина"

Да , она - независима,

Но при этом застенчива



Она мега - талантлива,

Но при этом скромна

Коренное - романтика

А глагол – влюбленна



Под ногами поклонники

А под сценой фанаты

Грациозна и тоненька

Подпись к плакату



Ты одень своё

Ярко - весеннее платьечко

И дари всем нам счастье!

Любимая

Настечка!" - написав Потап.

Шанувальники прийшли в захват від зворушливого звернення репера до співачки. Вони приєдналися до привітань і заявили, що парі пора зізнатися в своїх відносинах, адже їх натяки стають все більш красномовними.

"Ми всі знали, що ви разом!", "Потап Справжній чоловік! Джентльмен з величезним почуттям гумору! Людина з дуже Світлою душею!", "Як ніжно, захват! Чому багато чоловіків розучилися говорити такі гарні слова жінкам?", "Прекрасні слова, гідні прекрасної Насті", "Як мило! Льоша, Настя... Кохання вам, чистого і світлого! Настюшу з днем народження", "Дуже зворушливо", - писали вони.

Нагадаємо, що Настя Каменських захопила фото в бікіні, показавши апетитні форми.

Раніше Настя Каменських похвалилася пікантним чорно-білим знімком, на якому надуває жуйку.