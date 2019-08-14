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"Який це кайф": Каменських викликала захоплення в мережі ранковою пробіжкою і світанком

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.08.2019 - 13:28
"Який це кайф": Каменських викликала захоплення в мережі ранковою пробіжкою і світанком
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських сама не приховує емоцій від побаченого заходу

Настя Каменських не перестає захоплювати і мотивувати шанувальників своїми щоденними наполегливими тренуваннями. Співачка неодноразово підкреслювала, що намагається не пропускати фізичні активності, а також чітко стежити за своїм графіком. При цьому прокидається Каменських рано - о 5-6 ранку. Лягати спати також рано! Виконавиця як-то записала коротке звернення до прихильників, в якому зізналася, що вона "просто обожнює рано вставати". Для неї це справжній кайф!

При цьому щоб мотивуватипідписників, Настя знімає для них фото і відео зі своїх пробіжок. Не стало винятком і новий спортивний ранок виконавиці!

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Каменських опублікувала цілу серію фото і відео, зроблених під час ранкової пробіжки в столичному ботанічному саду.

При цьому в цей раз Настя вирішила порадувати шанувальників красивим світанком, знявши його на відео. Виконавиця не може стримати захоплених емоцій. Відповідне відео з'явилося в twitter-блозі MyGlamWish.

Також на знімках з Настею також позує її тренер Андрій Хомицький. До речі, на таких ранкових заняттях також завжди присутня і Потап. Але на даний момент він знаходиться в Одесі з черговим виступом своєї групи "Mozgi".

&quot;Який це кайф&quot;: Каменських викликала захоплення в мережі ранковою пробіжкою і світанком

&quot;Який це кайф&quot;: Каменських викликала захоплення в мережі ранковою пробіжкою і світанком

Спортивна Каменських з тренером (фото: instagram.com/kamenskux)

Як завжди, новий пост Настя супроводила захопленим коментарем:

“Навіть не уявляєте, який це кайф, коли ще всі сплять, зустріти світанок в компанії Андрія Хомицкого. І не просто, а з користю! Передаємо всім сонячний настрій і заряд бадьорості", - підписала фото Настя.

Також у себе в розділі сторіз співачка опублікувала більше фото на тлі заходу сонця.

&quot;Який це кайф&quot;: Каменських викликала захоплення в мережі ранковою пробіжкою і світанком

Спортивна Каменських зустрічає захід (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники співачки також залишили свої коментарі під її новим постом:

  • “Настя ти просто молодець, я з тебе приклад беру. Чесно, мені дуже важко вставати рано, але я беру себе в руки!"
  • "Я теж почну з завтрашнього дня бігати вранці"
  • "Гарні фото на світанку!!!"
  • "Ти молодець"
  • “Так класно, що я тебе розумію! Ааа це реально кайф"
  • “Дякую! І нехай поки всі сплять, ви стаєте все красивіше і красивіше"

&quot;Який це кайф&quot;: Каменських викликала захоплення в мережі ранковою пробіжкою і світанком

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше Настя Каменських несподівано зізналася, хто її найближчий друг. Звичайно ж, це Потап! Співачка звернулася до фанатів з напутніми словами: "Коли ви зі своїм чоловіком справжні друзі – цінуйте це. Вам неймовірно пощастило! Поділіться зі мною, чи є у вас такий?".

Крім того, Настя Каменських захопила в подорож цілу колекцію купальників, які демонструвала на спокусливих фото в Instagram.

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