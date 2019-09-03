Секс-символ назавжди: 61-річна Шерон Стоун показала підтягнуте тіло у відвертому купальнику

Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Зірка в компанії друзів відзначила День праці

Шерон Стоун періодично любить демонструвати своє тіло – вона досі знімається у відвертих фотосесіях для глянцевих видань. Але кожен раз за ідеальну фігуру і квітучий зовнішній вигляд 61-річна зірка піддається жорсткій критиці від недоброзичливців. Люди відмовляються вірити, що в її віці можна бути такою стрункою і красивою. Мабуть, Шерон тепер вирішила показати, що навіть ввдома вона може виглядати не менш приголомшливою.

Шерон з друзями (фото: instagram.com/sharonstone)

Зірка опублікувала фото, на якому позує разом з друзями, Роном і Мартою Блум, на тлі басейну. Всі троє зображують елементи бойових мистецтв і йоги. Але якщо знайомі Шерон одягнені в джинси і футболки, то Шерон приміряла блакитне бікіні. Таким чином їй вдалося продемонструвати стрункі ноги, точені руки, пружні груди і підтягнутий живіт. Доповнили образ зірки окуляри у рожевій оправі.

Головний секс-символ Голлівуду до цих пір виглядає розкішно (фото: instagram.com/sharonstone)

Таке жартівливе фото присвячене Дню праці (Labor Day) – національному святу США, яке відзначається в перший понеділок вересня. Марта Блум, яка опублікувала цей же кадр у своєму мікроблозі, написала: "З вічною богинею Шерон Стоун".

Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

До речі, Шерон давно захопилася здоровим способом життя і йогою. Одного разу вона навіть виступила в проекті, де демонструє серію улюблених асан. Саме спорт, танці, пілатес і постійний рух головний голлівудський секс-символ називає своїм перевіреним секретом краси і здоров'я. Також актриса намагається правильно харчуватися і багато уваги приділяє грамотному догляду за шкірою. А ще обожнює активний відпочинок з дітьми: разом з 19-річним Роном, 14-річним Лерд і 13-річним Куінні вони часто виїжджають в гори, щоб покататися на лижах і насолодитися свіжим повітрям.