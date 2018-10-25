53-річна Ассія Ахат похвалилася сексуальним пресом

Ассія Ахат. Фото: instagram.com/ahhattassia

Знаменитість показала результат своїх тренувань

Відома українська співачка Ассія Ахат поділилася на своїй сторінці в Instagram фото, на якому похвалилася своєю відмінною фізичною формою.

53-річна зірка виклала знімок, на якому вона позує в спортивній формі, яка підкреслює її пружний прес і облягає фігуру.

"У житті все треба робити з любов'ю. Якщо я вирішила вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, регулярно займатися спортом, я це буду робити із задоволенням. Прагнучи робити себе досконалішими, не можна забувати любити себе такими, якими ми є. Можна трішки покритикувати себе, жартома, але чи потрібно? Адже стільки критиків навколо! Пам'ятати про своє здоров'я і берегти себе!" - написала Ассія.

Ассія Ахат. Фото: instagram.com/ahhattassia

Схоже Ахат вирішила грунтовно повернути привабливість своїй зовнішності.

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Відео: РБК-Україна