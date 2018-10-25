53-летняя Ассия Ахат похвасталась сексуальным прессом

Ассия Ахат. Фото: instagram.com/ahhattassia

Знаменитость показала результат своих тренировок

Известная украинская певица Ассия Ахат поделилась на своей странице в Instagram фото, на котором похвасталась своей отличной физической формой.

53-летняя звезда выложила снимок, на котором она позирует в спортивной форме, которая подчеркивает ее упругий пресс и облегает фигуру.

"В жизни все нужно делать с любовью. Если я решила вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься регулярно спортом, я это буду делать с удовольствием. Стремясь делать себя совершеннее, нельзя забывать любить себя такими, какими мы есть. Можно немножко покритиковать себя, шутя, но нужно ли? Ведь столько критиков вокруг! Помнить о своем здоровье и беречь себя!", - написала Ассия.

Ассия Ахат. Фото: instagram.com/ahhattassia

Похоже Ахат решила основательно вернуть привлекательность своей внешности.

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Видео: РБК-Украина