"50 відтінків синього": Джамала в купальнику захопила стрункою фігурою

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка зробила заплив у басейні і похвалилася приголомшливими навколишніми краєвидами острова Маврикій

Українська співачка та переможниця конкурсу "Євробачення" Джамала, яка показала фото з чоловіком під час відпочинку на острові Маврикій, покрасувалася біля басейну в купальнику. Відповідним фото вона поділилася на сторінці в Instagram.

Артистка стоїть впівоберта біля басейну в сонячних окулярах, її волосся розвивається, а трохи далі видніється смужка безкрайнього океану.

Джамала позує у верху від темно-синього купальника і легкій довгій спідниці до середини ікри. Вона стоїть на дерев'яному помості.

"Доброго ранку! 50 відтінків синього", - підписала фото виконавиця, звертаючись до своїх прихильників.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Підписники Джамали оцінили не тільки екзотичні пейзажі і приголомшливу гру кольору, але і струнку фігуру зірки.

"Дуже красиво. І, серйозно, їжте побільше, а то худенька", "Ого, клас худенька!", "Красуня!", "Шикарний вигляд! Класного відпочинку!", "Джамала, ви розкішна", "Яка у вас фігура, чудо", "Ідеальна фігура. Ніколи не дивіться на інших, ви прекрасні і без цього", - запевняли її захоплені читачі.

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Також Джамала показала свій заплив у басейні. Вона розтинала водну гладь в яскраво-червоному купальнику, поки чоловік не покликав її обідати.

Скріншот відео (instagram.com/jamalajaaa)

Скріншот відео (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що на острів Маврикій також вирушили відпочивати Катя Осадча та Юрій Горбунов. Зіркова пара з задоволенням ділитися фото і відео зі своєї відпустки, регулярно радуючи шанувальників.

До речі, потягнуло на екзотику також Настю Каменських. Співачка показала знімки з Мексики, а також похвалилася тим, що встигла не тільки відпочити на пляжі, але і з'їздити на екскурсію.

Відео: РБК-Україна