49-річна Наомі Кемпбелл захопила квітучим виглядом і оголосила війну бідності

Легендарна модель взяла участь у новому благодійному проекті
Наомі Кемпбелл вже давно практично повністю переключилася з модельної кар'єри на благодійність. Вона бере участь у різних проектах, спрямованих на допомогу постраждалим від стихійних лих, захищає права жінок, допомагає дітям і темношкірим моделям, які стикаються з расизмом... Для злагодженої роботи своєї команди вона навіть створила власний фонд. Нещодавно 49-річна красуня оголосила ще про одну акцію.
Чорна пантера опублікувала фото, де стоїть навпроти емблеми організації Togetherband і додала емоційний підпис: «Боротьба з бідністю – це найважливіше, що нам потрібно зробити на нашій планеті. Огидно, що 11% людей, тобто 783 мільйони, виживають менш ніж на 1,25 долара в день. Ось чому я приєднуюся до @togetherbandofficial, тому що хочу, щоб світ знав про це, щоб ми могли зібратися разом і щось з цим зробити». Також Наомі додала, що до них приєднається і давній друг супермоделі – головний редактор британського Vogue Едвард Еннінфул, який їй давно, немов брат.
Модель розповідає про новий проект (відео: instagram.com/naomi)
Не менше захоплення, ніж таке позитивне починання, зчинив і зовнішній вигляд моделі. Наомі приміряла чорний жакет з мережива, доповнивши його контрастним червоним браслетом. Легкий макіяж з акцентом на сяючу шкіру, вільна невимушена укладка – все це зробило вигляд Кемпбелл настільки квітучим, що на фото вона виглядає як мінімум років на 15 молодше. Про що не стали мовчати фоловери красуні.
Нещодавно також Наомі показала ще один чудовий лук. Вона виступила спікером на зустрічі SEED Project. На івент вона одягла білу сукню з дрібним принтом і виразними деталями: чималим вирізом, вільними рукавами з широкими манжетами і ажурним поясом на талії. Супермодель доповнила його своїми улюбленими аксесуарами: численними браслетами, підвісками і кільцями. Волосся їй уклали великими локонами, а макіяж зробили сяючий і виразний. Наомі просто світилася радістю і красою!
До речі, серед зірок старшого покоління молодий зовнішній вигляд зовсім не рідкість. До числа знаменитостей, які дивують своєю свіжістю і енергійністю, можна віднести Дженніфер Лопес, відзначила днями 50-річчя, 54-річну Елізабет Херлі, 61-ленюю Шерон Стоун і багатьох інших. Так тримати!