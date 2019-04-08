Королева ночі: Наомі Кемпбелл блищить в ефектному вбранні від Balmain

Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Супермодель відвідала вечірку в честь весілля Марка Джейкобса і Чарлі Дефранческо

6 квітня в Нью-Йорку 55-річний Марк Джейкобс і його улюблений Чарлі Дефранческо зіграли весілля. Подробиці торжества поки що не розголошуються, але знімки численних зіркових гостей в мережу потрапили. Серед знаменитостей, які прийшли привітати молодят, були Джіджі і Белла Хадід, Емілі Ратаковськи, Кейт Мосс, Ріта Ора, Кайя Гербер, а також Наомі Кемпбелл. Вона однією з перших гаряче привітав пару на своїй сторінці в Instagram. 48-річна супермодель поділилася знімком з весілля і написала дуже зворушливий пост: "Вирушаючи на весілля року! #MarcAndCharsWedding... Танцювати всю ніч!".

Ефектна Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Для вечора знаменитість обрала розкішний наряд – чорні високі штани і довга накидка, вкриті камінням, а також напівпрозора блузка і короткий топ. Доповнили наряд браслети на обох руках, довга велика підвіска, сережки і туфлі на шпильках. Автором образу Наомі став її давній друг Олів'є Рустен. Дизайнер також запостив у себе знімки з супермоделлю і деталі її образу крупним планом. До речі, бренд Balmain – один з лідерів за кількістю зіркових виходів. Без ефектних костюмів від цієї марки не обходиться жодна велика світська подія.

Ефектна Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/olivier_rousteing)

В цей раз Наомі також справила неймовірне враження – як модні видання, так і прихильники залишилися в захваті від її образу.

"Просто вау!", "Приголомшливо", "Вогонь", "Ти королева", "Вихід", "Вишукано, шикарно", "Єдина богиня, королева", "Ніхто не робить це краще...", "Я ніколи не бачив більш розкішного вбрання" – засипали фолловери її пост... Не залишила на своїй сторінці Наомі і молодят. Вона виставила фото пари з весільним тортом і написала: "краще весілля назавжди! Вічного вам щастя! Я люблю вас обох, моя обрана сім'я".

Торт на весіллі Марка Джейкобса (фото: instagram.com/naomi)

До речі, самі Джейкобс і Дефранческо також постаралися виділитися нарядами. Вони підібрали смокінги смарагдового і чорного відтінків і доповнили їх стильними деталями, найбільш знакові з яких – брошки у вигляді пінгвінів з дорогоцінними каменями. Прикраси – подарунок від Фабіо Замбернарди, дизайн-директора Prada і Miu Miu – носять символічний характер. Як пояснив Марк у себе на сторінці, це знак вірності, адже пінгвіни вибирають одного партнера раз і на все життя.

Чарлі Дефранческо и Марк Джейкобс

Нагадаємо, пара побралася рік тому. Тоді Марк влаштував справжній романтичний сюрприз для коханого, зробивши пропозицію на святкуванні його дня народження. Правда, до цього Марк Джейкобс вже був одружений на Лоренцо Мартоне, але шлюб протримався лише один рік.

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