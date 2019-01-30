49-річна Дженніфер Лопес похвалилася ідеальним пресом

Фото: Дженніфер Лопес (instagram.com/jlo)

Співачка влаштувала собі 10-денний марафон без цукру

49-річна американська співачка Дженніфер Лопес, яка влаштувала піжамну вечірку на Різдво, регулярно захоплює своїх шанувальників підтягнутою фігурою і розкішними формами. При цьому все це не дістається зірці просто так - вона постійно працює над своїм тілом у спортзалі і намагається правильно харчуватися, а результатами вже ділиться в соцмережах.

Так, на останньому фото в Instagram Лопес хвалиться пружними м'язами і ідеальним пресом.

На фото ДжейЛо позує біля каміна в лосинах, спортивному бюстгальтері і шапці.

"День 9 і таке відчуття... ніби я не можу дочекатися Дня 10. Хто ще з нами?" - написала артистка під знімком.

Фото: Дженніфер Лопес (instagram.com/jlo)

Зазначимо, що поп-зірка і її бойфренд, 43-річний бейсболіст Алекс Родрігес вирішили сісти на жорстку дієту після свят і на 10 днів відмовитися від цукру і вуглеводів. Вони закликали прихильників приєднатися до них і запустили марафон "10 днів без цукру і вуглеводів".

Що ж, судячи по знімку Лопес, він більш ніж ефективний і допомагає добитися плоского живота і підтягнутою фігури.

Фото: Дженніфер Лопес (instagram.com/jlo)

Нагадаємо, нещодавно, Дженніфер Лопес вразила прекрасною фігурою в незвичайній зйомці для глянцю.

Крім того, співачка Дженніфер Лопес нещодавно випустила кліп, в якому головну роль зіграла її дочка.

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