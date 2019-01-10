49-летняя Дженнифер Лопес восхитила фигурой в необычной съемке для глянца

Фото: Дженнифер Лопес (instagram.com/jlo)

Знаменитая певица позировала в купальнике

Американская поп-дива Дженнифер Лопес, которая устроила пижамную вечеринку на Рождество, в очередной раз доказала, что в 49 лет можно иметь роскошную фигуру и потрясающе выглядеть. Певица украсила обложку глянцевого издания Harper's Bazaar, а также снялась в яркой и необычной фотосессии для февральского номера журнала.

Лопес, которая постоянно работает над своим телом и каждый день тренируется в спортзале вместе с бойфрендом, бейсболистом Алексом Родригесом, похвасталась результатами этих усилий. На страницах глянца Джей Ло предстала в образе спортсменки.

Фото: (harpersbazaar.com)

Звезда в черном купальнике и плавательной шапочке позировала на трамплине и даже в прыжке с него, а также на "пляжных" кадрах.

Фото: (harpersbazaar.com)

Автором впечатляющей фотосессии стала Камилла Акранс. Для некоторых снимков для Дженнифер подобрали черно-белый купальник от Chanel и резиновую шапочку от Vex Clothing.

Фото: (harpersbazaar.com)

На обложке же она предстала в ярком платье от Gucci.

Фото: (harpersbazaar.com)

Артистка, которая уже около 30 лет работает в шоу-бизнесе, призналась, что у нее еще много целей и энергии и она не собирается "уходить на покой".

"Иногда я устаю. Очень устаю. Но я никогда не думаю: "Я не хочу этого делать". Я просто думаю, что иногда нужен перерыв. Я правда считаю, что у меня еще очень много дел и целей. Я не уверена, что когда-нибудь дойду до такого момента, когда удовлетворенно подумаю: "Я сделала все. Я больше не могу. Мне нечего больше сказать." Надеюсь, этот день никогда не наступит", - заявила Джей Ло.

Фото: (harpersbazaar.com)

Звезда также отметила, что женщинам сложнее быть успешными в этой индустрии из-за неуверенности в себе.

"Дюжина человек может сказать тебе, что ты изумительна, но именно этот сомневающийся подавляет тебя. Один этот голос застревает у тебя в голове, - говорит певица. – И тогда, наконец, ты говоришь себе: "Подожди, все правильно, ты много работала, чтобы добиться всего этого. И знаешь, что? Поздравляю тебя. У тебя все хорошо, детка. Расслабься".

Фото: (harpersbazaar.com)

Лопес рассказала, что сейчас она очень счастлива в личной жизни, ведь у нее есть двое замечательных детей и любимый человек.

"У меня двое прекрасных детей и потрясающий бойфренд. Я еще не все осознала, и все далеко от совершенства, но я очень горжусь тем, что после всего того, что мне пришлось пережить, я все еще оптимистична и полна надежд", – добавила знаменитость.

Фото: (harpersbazaar.com)

Сейчас Джей Ло встречается с бейсболистом и бизнесменом Алексом Родригесом. Звезды начали жить вместе в декабре 2017, а весной 2018 Алекс купил певице одну из самых дорогих квартир в Нью-Йорке.

Напомним, что в 2018 году на экраны вышла комедия "Начни сначала" в главной роли с Дженнифер Лопес, а также ее новый альбом Por Primera Vez.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес в роскошном платье произвела фурор на премьере фильма. Звезда посетила премьеру фильма "Начни сначала" в Нью-Йорке и выбрала для выхода в свет шикарное розовое платье от Giambattista Valli с длинным шлейфом.

Мы также сообщали, что дочь Дженнифер Лопес сыграла главную роль в клипе мамы. Для Эммы эта работа стала актерским дебютом, а для ее мамы — режиссерским, поскольку впервые звезда сама срежиссировала видео.