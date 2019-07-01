Стильна парочка: Хайді Клум і Том Каулітц демонструють незвичайні образи і палкі почуття

Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

46-річна супермодель затьмарила всіх на червоній доріжці

Хайді Клум і її коханий Томас Каулітц, які обожнюють вирушати в світ разом, відвідали чергову світську подію. У французькій столиці зараз стартує Тиждень високої моди, а заодно і безліч урочистих вечерь. Так, 29 червня у Парижі відбувся благодійний гала-вечір американського фонду досліджень Сніду amfAR і люксового бренду Chopard. Розкішне подія зібрала масу знаменитих красунь, тут сяяли актриса Ларсен Томпсон, світська левиця Олена Пермінова, модель Сінді Бруна, модель Коко Роша... Але 46-річна модель і телеведуча буквально затьмарила всіх своєю красою.

Хайді Клум у парижі (фото: instagram.com/heidiklum)

Для виходу вона вибрала стильний і досить незвичайний наряд. На червоній доріжці вона з'явилася в шовковому блідо-рожевому кімоно з квітковим принтом від Naeem Khan, під яким ховалася розкішні груди моделі. Доповнили образ вузькі брюки, розшиті яскраво-синіми паєтками, а також чорні босоніжки Rene Caovilla і клатч від Jimmy Choo. На завершення вона одягла великі підвіски з камінням. Макіяж Хайді також був зроблений відповідний: графічні стрілки відсилали до японської тематики. А волосся було зачесане на один бік і покладені в плавну м'яку хвилю.

Хайді любить незвичайні наряди (фото: instagram.com/amfar)

Бойфренд Хайді, 29-річний музикант Том Каулітц, був одягнений під стать своїй майбутній дружині (нагадаємо, пропозицію руки і серця Клум отримала ще в минулому році). Він вибрав для гала-вечері класику – чорний смокінг і чорна сорочка чудово гармоніювали з чорними деталями наряду супермоделі і телеведучої. Виглядали вони як завжди щасливими, закоханими і задоволеними один одним.

Хайді і Тому обожнюють спільні виходи (фото: instagram.com/heidiklum)

На своїй сторінці в Instagram красуня виклала декілька фото, написавши: "Спасибі, @amfar, за те, що зібрали всіх для продовження боротьби!..". На одному з них пара не стримує почуттів. Тому ніжно цілує Хайді, а вона його обіймає. Цей романтичний знімок вона підписала коротко і ясно, поставивши сердечко.