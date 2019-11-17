18-річна внучка Софії Ротару розповіла про життя в США, сім'ю та плани на майбутнє

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Дівчина навчається в Школі дизайну в Нью-Йорку

Онука відомої співачки Софії Ротару, 18-річна Соня Євдокименко живе в США і ледь не кожен день радує шанувальників новим стильним стритстайл образом на своїй сторінці в Instagram. Дівчина вчиться на дизайнера і сама нерідко бере участь у модних фотосесіях, захоплюючи вродою і стильними луками. Навіть іменита бабуся іноді схвально коментує її фотографії. В інтерв'ю виданню PeopleTalk Соня розповіла про своє життя в Америці, сім'ю, особисте життя та плани на майбутнє.

Євдокименко живе в Нью-Йорку, де навчається в Школі дизайну Парсонс.

"Моя мрія вступити в Школу дизайну Парсонс збулася, тому зараз я насолоджуюся навчанням в університеті і взагалі тутешнім стилем життя", - каже дівчина.

До цього вона закінчила два класи старшої школи в Лондоні, де сама вибирала основні для себе предмети. До речі, Соня також займається музикою і вже випустила кілька треків.

Вільний час вона приділяє прогулянкам (улюблені місця – Вашингтон парк, район Сохо, ресторани The Mercer Kitchen, Balthazar. Friday, Cipriani Downtown, Carbone та виставки в музеях) і спорту.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

"Пару місяців тому відкрила для себе бокс. Зараз кожен тиждень тренуюся з тренером в Gotham Gym, а ще ходжу на пілатес. Завжди намагаюся урізноманітнити свої тренування і відштовхуюсь від свого самопочуття", - поділилася онука Ротару.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Рідних вона ставить на перше місце і в майбутньому теж мріє створити велику і міцну сім'ю, а зі своїм старшим братом Анатолієм, який, до речі, продюсував її перші треки, досі працює над новим музичним матеріалом. Дівчина зазначає, що підтримку з боку рідних відчуває завжди, що б не робила. При цьому спорідненість з легендарною співачкою намагається зайвий раз не афішувати – Соня хоче домогтися всього сама.

"Я дотримуюся трьох головних правил: завжди бути чесною з собою і з оточуючими людьми. Кожен день дякувати за те, що є. Долати лінь", - зізнається Євдокименко.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Що стосується особистого життя, там у неї теж все добре - дівчина зустрічається з французьким бізнесменом і колекціонером Марко Дюменилом. Правда, виносити особисте життя за коло близьких і друзів вона не любить: "Ніколи не думала, що це цікаво моїм підписникам в Instagram. Мене, наприклад, не цікавить особисте життя малознайомих мені людей".

Фото: Соня Євдокименко і Марко Дюменил (instagram.com/marcodumenil)

Нагадаємо, раніше щаслива внучка Ротару зачарувала романтикою з бойфрендом в Портофіно.