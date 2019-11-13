Фото для обкладинки: внучка Софії Ротару пройшлася по Нью-Йорку в "зухвалому" образі

Соня Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Стильна фотосесія пройшла в Нью-Йорку

Онука відомої співачки Софії Ротару, 18 річна Соня Євдокименко продовжує завойовувати прихильників чередою стильний повсякденних образів. Зазначимо, що дівчина розвиває свій блог, а також явно хоче рости в модельній сфері. Вона відвідує модні покази всесвітньо відомих брендів, час від часу сама виступає у ролі фотомоделі. При цьому дівчина буквально кожен день ділиться модним натхненням з багатотисячною армією шанувальників в мережі instagram.

Так, на своїй сторінці Соня опублікувала серію фото в новому трендовому осінньому образі. Який вийшов в міру "бунтарським". Дівчина позує на тлі міських пейзажів (до речі, Нью-Йорка, де вона живе). На Соні - прості блакитні джинси з дірками на колінах. Хоча слід зазначити, що в цьому сезоні стилісти радять відмовитися від потертостей і отворах на джинсах. А віддати перевагу однотонному деніму.

Образ доповнює чорна футболка, заправлена в штани. А також спортивний бомбер.

Стильна внучка Софії Ротару (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Шанувальники блогера і моделі поспішили залишити свої коментарі під її новими фото:

"Стильно, модно, красиво"

"Яка ви красива"

"Дуже красива фотографія"

"Подобається цей аутфіт"

"Фото для обкладинки журналу"

"Вааау це шикарна фотографія"

"Чудова фотографія, ви прекрасні"

"А ви дуже мило виглядаєте"

Скріншот комментаиев: instagram.com/iamsofiaeve

Відзначимо, до цього 18-річна Софія вже показувала стильні осінні луки в джинсах.

Стильна внучка Софії Ротару (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Нагадаємо, раніше щаслива онука Ротару зачарувала романтикою з бойфрендом в Портофіно.