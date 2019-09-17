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"Супер look!" Зваблива Ребрик засвітила стрункі ніжки в ефектному вбранні

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.09.2019 - 13:27
"Супер look!" Зваблива Ребрик засвітила стрункі ніжки в ефектному вбранні
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча дала пораду шанувальникам

Лілія Ребрик кожен ранковий ефір підкорює шанувальників появою в ефектних образах, які ніколи неповторяются. Разом зі своїм партнером по програмі, шоуменом Анатолієм Анатолічем вона не тільки радує глядачів новинами і піднімає настрій іскрометним гумором, але і зачаровує вбраннями. Локації для сюжетів у Лілії і її колеги бувають абсолютно різні, а деколи найнесподіваніші. Так, наприклад, ведучі нещодавно позували біля трактора. Тепер же теледіва вирішила показати в instagram яскравий лук в сукні смарагдового кольору з пікантним розрізом, а її співведучий одягнув штани в тон вбранню Лілії. Вони обидва дуже гармонійно виглядали в кадрі!

На телеведучій – сукня-міді зеленого кольору з високим розрізом, який дозволив оцінити її стрункі ніжки, облягаючий ліф вбрання підкреслив високі пишні груди. В якості взуття – туфлі-човники на шпильці в тон. Анатолій обрав штани зеленого кольору, строкату сорочку і кеди лионного відтінку.

"Ранок вівторка може бути і таким...Тримайте рівновагу за будь-яких обставин. А до речі про рівновагу! Що Вас може роздратувати та вивести з себе?" - поцікавилася Лілія.

&quot;Супер look!&quot; Зваблива Ребрик засвітила стрункі ніжки в ефектному вбранні

Фото: Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч (instagram.com/liliia.rebrik)

Коментатори почали перераховувати дратуючі факти, які здатні їм істотно зіпсувати настрій, та не втрималися від компліментів для телезірки.

  • Ребрик яка ж шикарна
  • Super look
  • Як завжди на висоті. Шикарне фото вийшло!
  • Ліля Ви, як завжди маєте чудовий вигляд
  • Ви - супер!
  • Які гарні!
  • Ви класні
  • Дуже гарна та урівноважена парочка
  • Дуже стильні

Скріншот коментарів

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