Пристрасна Лілія Ребрик в міні розбурхала гарячим танцем з чоловіком

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Чоловік телеведучої дебютує у кіно

Лілія Ребрик і її чоловік, хореограф Андрій Дикий – одна з найміцніших пар в українському шоу-бізнесі. "Димая сімейка", як вони самі себе називають, замиловує шанувальників ідилією, що базується на коханні, пристрасті, довірі та взаємоповазі. Лілія якось обмовилася про те, що намагається підтримувати інтерес чоловіка, наприклад, пара може дозволити провести разом романтичний вікенд без дітей, адже крім того, що вони мама і тато, Лілія та Андрій чоловік і дружина. Так як закоханих звів разом танець (вони брали участь у першому сезоні шоу "Танці з зірками"), він міцно вкоренився в їх житті. Наприклад, на зйомках продовження серіалу "Папаньки 2", де Лілія грає одну з головних ролей, вона знову зустрілася з чоловіком на паркеті.

Пристрасний і пекучий ча-ча-ча пара навіть записала на відео, яким теледіва поділилася в Instagram. Лілія вбралася в майку пудрового кольору і спідницю-міні, а також завбачливо наділу спеціальне взуття для бальних танців. Разом з чоловіком вона показала пару гарячих па, які буквально звели з розуму мережу.

"Ловіть порцію "ча-чі" зранку, з побажаннями гарного дня від #дикасімейка. Це все зйомки для "Папаньок". Андрій Дикий, з дебютом! В тобі пропадає акторище!" - звернулася Лілія до чоловіка під відео.

Шанувальники зізналися – запальний танець не залишив їх байдужими, але особливої уваги заслуговують пристрасті на паркеті між чоловіком і дружиною.

Ви дуже круті! Та сексуальні

Ммм, дуже гарячий танець

Які ви круті

Вогонь

Шикарно

Які ж ви чудові!

Круто і стильно! Молодці! Ви в хорошій формі

Лілечка, Ви просто неймовірна

Ой... Немає слів! Я в захваті. Просто чарівно. Переглядала багато разів

Краса!

Чудово, дуже гарно і емоційно, особливо, якщо чоловік і дружина так танцюють. Дивитися можна нескінченно!

Вам пощастило один з одним, робота і хобі у Вас одне, і з таким задоволенням Ви танцюєте - це взагалі можна дивитися вічно

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик в колготках у сітку і сміливій сукні підкорила образом для зйомок.