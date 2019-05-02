17 років з дня знайомства: Маша Єфросиніна викликала бурю емоцій зворушливими фото з чоловіком

Маша Єфросиніна вирішила розділити з шанувальниками важливий момент у своєму житті. Так, телеведуча відзначила, що в цьому році вона відзначає вже 17-ту річницю стосунків зі своїм чоловіком – бізнесменом Тимуром Хромаєвим. Зазначимо, що пара виховує двох дітей: донька Нана (14 років) і синочок Саша (4 роки).

При цьому Єфросиніна підкреслила, що 17 років тому вони з Тимуром почали зустрічатися. І перша доленосна зустріч відбулася на набережній Ялти.

"Шлях непростий, але абсолютно дивовижний", - підписала серію знімків Єфросиніна.

Телеведуча показала цілий сімейний альбом. На зворушливих і дуже душевних фото Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв позують в домашній обстановці. На них – домашній одяг, вони позують на кухні, на дивані. І звичайно ж, в колі своїх дітей.

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв відзначають 17-у річницю відносин (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники Маші поспішили буквально засипати її захопленими коментарями. Багато відзначили, що Маша і Тимур – це прекрасна пара. Шанувальники Єфросиніної побажали їй виняткового сімейного щастя.

Люблю вас! Нехай завжди все буде чудово!

Які атмосферні фото, викликали дуже хороші емоції, спасибі за це, щастя Вашій родині!

Бажаю Вам міцного здоров'я, взаєморозуміння, тепла і любові Вам і Вашому будинку, кохайте і будьте коханими, цінуйте і бережіть один одного.

Захоплююся парою, які змогли любити!

Щастя і нескінченної любові вашій родині!

Найкрасивіша українська пара!

Щастя Вашій родині, дивлячись на Вас, віриш в чисті і світлі відносини.

Ви ідеальні!

Бажаю, щоб на Вашому шляху більше не виникали складності.А подальша сімейне життя нехай буде солодке як мед!

Які ж ви гарні, Марія!

Такі зворушливі знімки, Маша! Дай Бог щастя та спокою вам і вашій родині! Ви дуже гарні люди!

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв відзначають 17-у річницю відносин (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна показала ефективну вправу, яка допоможе схуднути і зняти стрес.

До речі, Аніта Луценко показала просту вправу від болю в спині.

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