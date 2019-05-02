17 лет со дня знакомства: Маша Ефросинина вызвала бурю эмоций трогательными фото с мужем

На душевных снимках видим и детей Ефросининой
Маша Ефросинина решила разделить с поклонниками важный момент в своей жизни. Так, телеведущая отметила, что в этом году она отмечает уже 17-ю годовщину отношений со своим супругом – бизнесменом Тимуром Хромаевым. Отметим, что пара воспитывает двоих детей: дочка Нана (14 лет) и сынок Саша (4 года).
При этом Ефросинина подчеркнула, что 17 лет назад они с Тимуром начали встречаться. И первая судьбоносная встреча состоялась на набережной Ялты.
"Путь непростой, но абсолютно изумительный", - подписала серию снимков Ефросинина.
Телеведущая показала целый семейный альбом. На трогательных и очень душевных фото Маша Ефросинина и Тимур Хромаев позируют в домашней обстановке. На них – домашняя одежда, они позируют на кухне, на диване. И конечно же, в кругу своих детей.
Маша Ефросинина и Тимур Хромаев отмечают 17-ю годовщину отношений (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Поклонники Маши поспешили буквально засыпать ее восторженными комментариями. Многие отметили, что Маша и Тимур – это прекрасная пара. Поклонники Ефросининой пожелали ей исключительного семейного счастья.
Маша Ефросинина и Тимур Хромаев отмечают 17-ю годовщину отношений (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, ранее Маша Ефросинина показала эффективное упражнение, которое поможет похудеть и снять стресс.
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