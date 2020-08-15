Кокетлива Тіна Кароль загадково відповіла на запитання про Дана Балана

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Чутки про їхній роман гуляють вже давно

Чутки про можливий роман між популярними артистами Тіною Кароль і Даном Баланом з'явилися після шоу "Голос країни", де вони обидва виступали в якості зіркових тренерів. З тих пір вони то згасають, то знову розпалюються, а самі зірки не дають конкретних відповідей. Нещодавно співачка інтригуюче відреагувала на питання про Балана. Цю тему підняли в ефірі програми "Зірковий шлях".

Напередодні Кароль нагородили почесним орденом княгині Ольги. Поп-діва висловилася про цю подію і пояснила, чим державна нагорода відрізняється від музичної.

"Є речі, які неможливо підтасувати. Премії, то-се, це інше. Шоубізнесові нагороди - вони інші, ніж такі звання. Це довіра від країни. Коротше, на пляж тепер в купальнику ні-ні", - пожартувала знаменитість.

"Хоча не знаю, які там привілеї, мене запитали: а що за це дають", - додала вона.

Журналіст також спантеличив Тіну розмовами про пенсію - співачка пообіцяла, що після виходу на заслужений відпочинок її ніхто вже не побачить. Після чого ведучий поцікавився, чи привітав Дан Балан виконавицю з нагородженням.

"Я тобі не скажу", - кокетливо відповіла Кароль і тут же помітно зніяковіла.

Тіна Кароль отримала престижну нагороду (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що Тіна Кароль розповіла, чи повернеться її 11-річний син Веніамін в Лондон і показала миле сімейне фото.

Раніше Тіна Кароль в шикарному блискучому платті спустилася в метро і заспівала перед пасажирами.