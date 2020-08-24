Из 15 000 бусин и весом 6 кило: Тина Кароль вскружила голову уникальным нарядом по особому поводу

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица выступила на концерте ко Дню Независимости

Тина Кароль из раза в раз поражает и восхищает поклонников раскошными нарядами, которые словно влитые сидят на ее точеной фигуре. Звезда отдает предпочтение нарядам от дизайнеров с мировым именем и любит отечественные локальные бренды, создавая неповторимые образы для съемок и концертов. Так, украинская поп-дива приняла участиев в мероприятии, посвященном Дню Независимости Украины, который состоялся на Софийской площади в Киеве и поразила ункальным ансамблем, созданным специально для нее.

Звезда надела для особого случая оригинальный костюм ручной работы, весом около 6 кг от украинского дизайнера Елены Романовой. Наряд состоит из 15 500 бусин, а его создание заняло 180 часов.

Тина Кароль показала эксклюзивный наряд ручной работы (фото: instagram.com/tina_karol)

Уникальный аутфит состоит из короткого топа на бретелях и длинной юбки с пикантным высоким разрезом, который позволил звезде обнажить стройные ножки. Она дополнила наряд открытыми серебряными босоножками на тонкой шпильке. Певица традиционно завила густые волосы в крупные естественные локоны и предпочла легкий макияж, подчеркнувший ее природную красоту.

Она исполнила перед поклонниками попурри из знаковых украинских хитов, в частности песни Ирины Билык "А я пливу у човні" и Натальи Могилевской "Mісяць" и авторскую композицию "Україна – це ти".

Напомним, что ранее Тина Кароль показала вблизи роскошное декольте и родинки на теле, что свело с ума ее поклонников соблазнительной эстетикой.