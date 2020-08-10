Пожежа і ніжність: Тіна Кароль викликала фурор екстримальним декольте

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка покзала спокусливі млосні кадри

Тіна Кароль любить дражнити шанувальників естетичними сексуальними фото. Співачка спокушає фанів своїми пакантнимі знімками, а вони навіть звели її фото в ранг особливого виду мистецтва. Так, новий фотоколлаж змусив армію підписників української поп-діви в Instagram затамувати подих - вона поділилася чуттєвими кадрами, які не змогли залишити нікого байдужим.

На фото Тіна заплющила очі, закинула голову і чуттєво торкається пальцями обличчя і шиї. Також погляду фанів відкрилася спокуслива зона декольте. Вони легко змогли розглянути навіть родимки артистки, зазвичай приховані від сторонніх очей.

Компліменти лилися на Тіну рікою, адже подібні кадри давно облюбували прихильники.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Незаконно красива: Тіна Кароль завела мережу чуттєвим фото без білизни

Неймовірна

Богиня

Ви дуже гарна

Вогонь

Бомба

Естетика

Занадто гарно

Красуня

Чарівна!

Еталон краси

Така ніжна

Ви просто ідеал

Пожежа і ніжність

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль розповіла, чи повернеться її 11-річний син Веніамін в Лондон і показала миле сімейне фото.