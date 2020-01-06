У відмінному настрої: Анджеліна Джолі стильно пройшлася по магазинах з двійнятами Нокс і Вів'єн

Анджеліна Джолі (фото: harpersbazaar.com)

Джолі не сховатися від пильної уваги папараці

Поки весь "цвіт світового шоу-бізнесу" публікує фото розкішних нарядів з червоної доріжки кінопремії Золотий глобус, Анджеліна Джолі проводить час з дітьми. 44-річна актриса останнім часом вкрай рідко відвідує світські вечірки. Хоча ще в 2019 році вона блищала на "Золотому глобусі". Ледь не всі останні новини зі знаменитою красунею так чи інакше пов'язані з її сімейним становищем. Схоже, Джолі вирішила надолужити згаяне і стати "зразковою мамою". В черговий раз голлівудська діва потрапила під приціл папараці під час сімейної прогулянки по магазинах.

Зазначимо, що Анджеліні з дітьми не звикати бути героями світських хронік. Сім'ю часто "переслідують" фотографи під час шопінгу. Як звичайно, окремої уваги також заслуговує повсякденний образ актриси.

Так, екс-дружина Бреда Пітта (до речі, він отримав статуетку "Золотий глобус" в номінації "Кращий актор другого плану") вибрала об'ємний образ для походу по магазинах. Перед папараці Джолі "позувала" в довгому чорному оверсайз-пальто, яке приховує форми своєї власниці. Образ складається також з мереживного топа і білої спідниці довжини міді. Завершенням ансамблю стали шкіряні чорні ботфорти на підборах.

Актриса не стала відмовлятися і від традиційних для свого образу сонцезахисних окулярів. У актриси було напрочуд гарний настрій: вона випила кави з одноразового стаканчика і сміялася разом з дітьми.

До речі, в "модний похід" зі своєю зірковою мамою вирушили двійнята Нокс і Вів'єн. Діти також обрали образи в стилі casual: прості джинси і футболки.

Скріншоти в матеріалі: instagram.com/outfitsbylylbit

Двійнята народилися 12 липня 2008 року. Право опублікувати перші знімки немовлят було продано за 14 мільйонів доларів одному з американських видань, що зробило знімки одними з найдорожчих в історії сучасного Голлівуду.

Нагадаємо, раніше Джонні Депп возз'єднався з екс-дружиною і дітьми на Різдво.