Ти – мій світ! Роузі Хантінгтон-Уайтлі порадувала рідкісним фото з 2-річним сином

Роузі Хантінгтон-Вайтлі стала мамою в 2017-му році. Сина Джека Оскара вона народила від свого коханого – знаменитого голлівудського актора Джейсона Стетхема. Модель сама оголосила світові про свою вагітність, але після стала дуже перебірлива в постах про материнство. На її сторінці рідко з'являються фото з малюком, а якщо вони і є, що він найчастіше відвернуть від камери. Тим не менш фолловери зірки обожнюють будь-які кадри з сином Роузі.

Роузі з сином Джеком Оскаром (фото: instagram.com/rosiehw)

Кілька годин тому модель несподівано порадувала шанувальників ніжним фото з 2-річним Джеком. Мама лежить у ліжку, посадивши малюка собі на груди. Потрібно відзначити, що виглядає вона як завжди – просто чудово. Бездоганний макіяж, локони, розкидані по білосніжному простирадлі, – в ідеальному порядку. Любов Роузі привносити шик і розкіш навіть у буденні речі прозирає і в цій фотосесії.

Пост вона супроводила зворушливою підписом: «Весь мій світ! Все найкраще для тебе». Також модель зазначила бренд по догляду за дитячою шкірою Pipette. Продукти будуть представлені вже у вересні. Так що Роузі продовжує розвивати свій бізнес.

Роузі займається масою проектів (фото: instagram.com/rosiehw)

Нагадаємо, Хантінгтон-Уайтлі вже не так часто ходить бере участь у показах і зйомках, зате з задоволенням пробує себе в якості бізнес-вумен. Вона запустила свій б'юті-сайт Rose Іпс., де регулярно з'являються ролики на тему краси, макіяжу, моди та стилю. А також зайнялася випуском косметики. Ще вона періодично бере участь в розробці дизайну для ліній нижньої білизни і купальників різних брендів, зокрема – британської марки Marks&Spenser.

Новий стильний лук від моделі (фото: instagram.com/rosiehw)

Що не дивно, адже почуття стилю Роузі вже давно підкорило мережу. Модель дуже часто радує шанувальників незвичайними поєднаннями, які легко повторити. Кілька годин тому вона продемонструвала одне з них. Роузі приміряла чорний топ і довгу білу спідницю, які доповнила чорними босоніжками на підборах, білою сумкою-клатчем і великими сонцезахисними окулярами. Вийшло, як завжди – просто і супестильно!