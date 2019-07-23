Дівчина байкера: Роузі Хантінгтон-Уайтлі спокушає гарячими кадрами з провокаційної зйомки

Роузі Хантінгтон-Уайтлі (Фото: instagram.com/rosiehw)

32-річна супермодель взяла участь у новій фотосесії

Роузі Хантінгтон-Уайтлі, здається, втомилася від ніжних романтичних образів в білих тонах. Так само, як і від стильних строгих класичних костюмів. Дівчина підготувала для шанувальників щось більш "гаряче". Вона постала перед фоловерів у шкіряному костюмі від Bottega Veneta і ботфортах на плоскому ходу. Такий наряд зробив її схожою чи то на дівчину байкера (про що вона сама натякнула у підпису), чи то на героїню якогось блокбастера про трансформерів і суперлюдей. Доповнили образ зухвалої байкерши витягнуте волосся і виразний макіяж з довгими віями і чуттєвими губами.

Роузі спокушає гарячими кадрами (фото: instagram.com/rosiehw)

У сторіз британська красуня показала ще кілька кадрів в іншому вбранні. Дівчина приміряла об'ємні куртки, вільного крою штани в паєтках, а також "грубі" черевики. Мабуть, знаменита модель взяла участь у новій фотосесії. Подробиці проекту вона сама напевно незабаром покаже фоловерам. До речі, після кількох гарячих фото вона показала звичні всім шанувальникам босоніжки на шпильці, спідницю у рожевих тонах і бежевого відтінку сумочку. Так що стиль Роузі залишається жіночним і вишуканим.

Модель взяла участь у відвертій зйомці (фото: instagram.com/rosiehw)

До речі, зірка не втомлюється викладати всі нові відео для свого проекту Rose Inc. Нещодавно дівчина представила черговий ролик – Хантінгтон-Уайтлі продемонструвала шанувальникам, як легко створити просту зачіску в мінімалістичному стилі самостійно. Радує дівчина та ідеями для макіяжу.

Британська красуня обожнює приміряти різні образи (фото: instagram.com/rosiehw)

Але при всій своїй зайнятості вона не забуває про свою головну місію – материнство. Роузі не раз зізнавалася, що малюк змінив її життя і змусив заново подивитися на своє призначення. Можливо, тому Роузі і намагається берегти сина від надмірної уваги преси, не показуючи його обличчя зайвий раз.