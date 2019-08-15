Ты – мой мир! Роузи Хантингтон-Уайтли порадовала редким фото с 2-летним сыном

Роузи Хантингтон-Уайтли стала мамой в 2017-м году. Сына Джека Оскара она родила от своего возлюбленного – знаменитого голливудского актера Джейсона Стетхэма. Модель сама объявила миру о своей беременности, но после стала весьма избирательна в постах о материнстве. На ее странице редко появляются фото с малышом, а если они и есть, что он чаще всего отвернут от камеры. Тем не менее фолловеры звезды обожают любые кадры с сыном Роузи.

Роузи с сыном Джеком Оскаром (фото: instagram.com/rosiehw)

Несколько часов назад модель неожиданно порадовала поклонников нежным фото с 2-летним Джеком. Мама лежит в постели, посадив малыша себе на грудь. Нужно отметить, что выглядит она как всегда – просто совершенно. Безупречный макияж, локоны, разбросанные по белоснежной простыне, – в идеальном порядке. Любовь Роузи привносить шик и роскошь даже в обыденные вещи сквозит и в этой фотосессии.

Пост она сопроводила трогательной подписью: «Весь мой мир! Все лучшее для тебя». Также модель отметила бренд по уходу за детской кожей Pipette. Продукты будут представлены уже в сентябре. Так что Роузи продолжает развивать свой бизнес.

Роузи занимается массой проектов (фото: instagram.com/rosiehw)

Напомним, Хантингтон-Уайтли уже не так часто ходит участвует в показах и съемках, зато с удовольствием пробует себя в качестве бизнес-вумен. Она запустила свой бьюти-сайт Rose Inс., где регулярно появляются ролики на тему красоты, макияжа, моды и стиля. А также занялась выпуском косметики. Еще она периодически участвует в разработке дизайна для линий нижнего белья и купальников различных брендов, в частности – британской марки Marks&Spenser.

Новый стильный лук от модели (фото: instagram.com/rosiehw)

Что не удивительно, ведь чувство стиля Роузи уже давно покорило сеть. Модель очень часто радует поклонников необычными сочетаниями, которые легко повторить. Несколько часов назад она продемонстрировала одно из них. Роузи примерила черный топ и длинную белую юбку, которые дополнила черными босоножками на каблуках, белой сумкой-клатчем и крупными солнцезащитными очками. Вышло, как всегда – просто и супестильно!