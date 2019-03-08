Зоряний приклад: топ-3 ідеї святкового макіяжу до 8 Березня

Підбираємо ідеальний макіяж для свого кольоротипу і зустрічаємо жіночий день у всеозброєнні

Макияж на 8 Марта – дело не менее ответственное. Шоу, показы, выходы звезд на красные дорожки и прочие светские мероприятия – это не просто еще один повод обсудить наряды и модные успехи/провалы селебритиз. Над каждым образом трудится целая команда стилистов, визажистов и парикмахеров, которые точно в курсе самых последних бьюти-тенденций. А значит, мы можем вдохновляться и брать пример с лучших, а затем воспроизводить красоту самостоятельно.

LITE выделил несколько ключевых трендов, которые идеально подойдут для весеннего макияжа. Выбирайте самый подходящий для своего типа внешности и встречайте Международный женский день самой красивой.

Сама естественность

Звездный пример: Кира Найтли и Дакота Джонсон у Кейт Ли (@kateleemakeup)

Самый натуральный, давно и горячо полюбившийся нам nude, видимо, никогда не выйдет из моды. И мы этому только рады. Наверняка у каждой из нас найдется все необходимое для него: легкая тональная основа с подсвечивающим эффектом или кушн, тени в натуральных цветах, блеск для губ, тушь для бровей и ресниц…

Звездный пример: Кейт Бланшетт от Мэри Гринвел (@marygreenwell); Ирина Шейк и Дуа Липа у Шарлотт Тимберли (@ctilburymakeup) или модели у знаменитой визажистки Никки Вольф (@nikki_makeup)

Только стоит помнить – он только кажется таким простым, а на практике может сделать образ чересчур бледным. Поэтому хорошо проработайте проблемные участки лица: к примеру, зону под глазами, и добавьте больше свежих румян. А чтобы сделать образ более праздничным, добавьте изюминку: длинные подкрученные или наклеенные (без перебора) ресницы, тонкая подводка или губы чуть ярче остального лука.

Куколка

Звездный пример: Рози Хантингтон-Уайтли и Тейлор Хилл у Ханга Ванго (@hungvanngo)

Макияж в розовых тонах – то, что нужно после затянувшейся серой зимы. И, нужно отметить, это настоящий хит сезона среди звездных визажистов и именитых брендов – многие из них сделали ставку именно на яркий и жизнерадостный розовый, включая Givenchy и Dior. Не удивительно: ведь такой мейк-ап делает образ свежим, нежным, трогательно чистым и невероятно женственным. Ключевые его составляющие: идеальный тон, розовые тени, розовый румянец, хайлайтер и яркие губы, а дальше фантазируйте.

Звездный пример: Шарлиз Терон у Кейт Ли (@kateleemakeup); Соня Горелова у Мэри Гринвел (@marygreenwel); Рози Хантингтон-Уайтли и другие модели у Никки Вольф (@nikki_makeup); Джулия Гарнер у Ханга Ванго (@hungvanngo)

Можно подобрать разную насыщенность теней, добавить яркую стрелку и примерить любой оттенок помады от бледно-розового до фуксии. Но будьте аккуратны: розовые smoky не так легки в исполнении, а обилие этого оттенка может подчеркнуть усталость глаз и сделать образ чересчур кукольным. На помощь придут специальные капли для глаз, которые наверняка есть в каждой косметичке, а также мини-тренировка накануне выхода. Если боитесь все же прогадать с розовым, можно заменить его не менее популярной цветовой гаммой – бежевой.

Роковая красотка

Звездный пример: Белла Хадид, Дженнифер Лоуренц и Хейли Болдуин у Ханга Ванго (@hungvanngo); Лара Стоун у Шарлотт Тимберли (@ctilburymakeup); а также модели у Никки Вольф (@nikki_makeup)

Для страстных натур, которые любят самовыражаться за счет макияжа, идеально подойдет классический вечерний макияж. Здесь тоже широкое поле для творчества: графичные стрелки, ярко-красные губы, выразительные смоки… Выбирайте, отталкиваясь от особенностей вашей внешности. К примеру, если "изюминка" – глаза, подчеркните их глубину выгодным оттенком (для карих отлично подойдут золотистые, песочные или голубые; чтобы сделать голубые глаза ярче, выбирайте коричневые оттенки; в для зеленых отличный вариант – медные, серые или сливовые). Главное ваше "оружие" – губы? Подберите непривычный смелый оттенок помады. И так далее. Но будьте аккуратны, чтобы не сделать образ чересчур вызывающим.

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