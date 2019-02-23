Цей незграбний момент: що не треба дарувати дівчатам 8 Березня

Колаж: LITE

Топ-5 подарунків, які стануть розчаруванням для кожної жінки

Хто з нас не стикався з ситуацією, коли з подарунком явно схибили, а потрібно терміново зобразити бурхливу радість і захват? Так, деяким це вдається легко. Але, на жаль, найчастіше ця реакція виходить неприродною і награною. У підсумку в незручну ситуацію потрапляє і дарувальник, і одержувач. Напередодні 8 Березня LITE вирішив скласти список подарунків, які краще не дарувати дівчині, щоб уникнути подібних ситуацій.

І пам'ятайте: головне — почуття гумору ;) Фан-інструкція по активному застосуванню.

№1 Побутова техніка та посуд

Побут зруйнував не одні відносини, чи варто ризикувати? Можливо, ви точно пам'ятаєте, що ваша дівчина мріяла про робота-пилососа, м'ясорубку або новий кухонной комбайн. Але навряд чи вона очікує отримати його саме в день, коли хочеться забути про клопоти і домашні обов'язки і відправитися в ресторан на романтичну вечерю. Так що сміливо викреслюйте всю техніку по будинку зі списку подарунків.

№2 Квітка в горщику і тюльпан

З першого погляду, цілком романтичний подарунок: він не зів'яне через пару днів і буде стояти на підвіконні, нагадуючи про дарувальника... Але насправді, ви просто додаєте людині ще одну проблему. Квітка – по суті, домашній вихованець, який вимагає догляду, турботи і відповідальності, хоч і в меншій мірі. Не кожна з нас готовий до цього. Такий подарунок підійде тільки у випадку, якщо вирощування квітів – одне з хобі дівчини.

Окремої уваги заслуговує і самотній тюльпан, який хлопці люблять дарувати колегам-жінкам. Так ось: жодна дівчина не хоче отримати таку же квітку, як у всіх. До того ж вони швидко в'януть і голосно заявляють по дорозі додому, що подарували їх в офісі, а не на побаченні. А ще й коштують вони набагато дорожче. Краще ці гроші пустити на щось корисне. Наприклад, оригінальне частування.

№3 Засоби по догляду

Сюди відносяться всі косметичні засоби, включаючи гелі для душу, шампуні, креми для тіла та обличчя. Навіть найдорожчі і якісні. Навряд чи ви зможете розібратися, в чому відмінність її коханого сс-крему від всіх інших, і якою сироваткою для шкіри вона користується в цей період року. А якщо ви ще й помилково піднесете засіб з антіейдж-ефектом, то скандалу точно не уникнути. І звичайно, готові набори з косметикою з супермаркетів теж краще не дарувати. Тут без пояснень.

№4 Біжутерія

Прикраси – ще один подарунок, з яким легко промахнутися. Особливо біжутерія. І справа навіть не в тому, що найкращі друзі дівчат – це діаманти, а все, що дешевше, вони не оцінять. Просто, по-перше, ми все-таки обожнюємо вибирати сережки, браслети і підвіски на кожен день самі. А по-друге, будь-яка, навіть сама стильна і незвичайна прикраса, буде програвати перед ювелірним виробом, які ви з якихось причин не подарували.

№5 Подарункові сертифікати

Зараз модно дарувати сертифікати на купівлю парфумерії, косметики, нижньої білизни і всього, чого завгодно. Здавалося б, відмінний практичний варіант: ви точно не помилитеся з запахом парфумів або розміром бюстгальтера, вона може вибрати для себе зручний час для походу в магазин і взагалі – ми ж самі написали в попередньому пункті, що любимо вибирати прикраси самі. Але все ж, будьте обережні з сертифікатами. Презент у вигляді папірця з написаною на ній сумою залишає після себе шлейф порожнечі і розчарування. Подарунок начебто є, і непоганий. Але в той же час його немає.

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