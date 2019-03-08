Зоряний приклад: топ-3 ідеї святкового макіяжу до 8 Березня

Макіяж на 8 березня (колаж: LITE)

Підбираємо ідеальний макіяж для свого кольоротипу і зустрічаємо жіночий день у всеозброєнні

Макіяж на 8 Березня – справа не менш відповідальна. Шоу, покази, виходи зірок на червоні доріжки та інші світські заходи – це не просто ще один привід обговорити вбрання і модні успіхи/провали селебрітіз. Над кожним образом працює ціла команда стилістів, візажистів і перукарів, які точно в курсі самих останніх б'юті-тенденцій. А значить, ми можемо надихатися і брати приклад з кращих, а потім відтворювати красу самостійно.

LITE виділив кілька ключових трендів, які ідеально підійдуть для весняного макіяжу. Вибирайте самий підходящий для свого типу зовнішності і зустрічайте Міжнародний жіночий день найкрасивішою.

Сама природність

Зоряний приклад: Кіра Найтлі і Дакота Джонсон у Кейт Лі (@kateleemakeup)

Самий натуральний, nude, який ми давно й гаряче полюбили, мабуть, ніколи не вийде з моди. І ми цьому тільки раді. Напевно у кожної з нас знайдеться все необхідне для нього: легка тональна основа з ефектом підсвічування або кушн, тіні в натуральних кольорах, блиск для губ, туш для вій і брів...

Зоряний приклад: Кейт Бланшетт від Мері Гринвел (@marygreenwell); Ірина Шейк і Дуа Ліпа від Шарлотт Тімберлі (@ctilburymakeup) або моделі у знаменитої візажистки Ніккі Вольф (@nikki_makeup)

Тільки варто пам'ятати – він тільки здається таким простим, а на практиці може зробити образ занадто блідим. Тому добре опрацюйте проблемні ділянки обличчя: наприклад, зону під очима, і додайте більше свіжих рум'ян. А щоб зробити образ більш святковим, додайте родзинку: довгі, закручені або наклеєні (без перебору) вії, тонка підводка або губи трохи яскравіше іншого лука.

Лялечка

Зоряний приклад: Розі Хантінгтон-Уайтлі і Тейлор Хілл у Ханга Ванго (@hungvanngo)

Макіяж в рожевих тонах – те, що потрібно після тривалої сірої зими. І, треба відзначити, це справжній хіт сезону серед зоряних візажистів і іменитих брендів – багато хто з них зробили ставку саме на яскравий і життєрадісний рожевий, включаючи Givenchy і Dior. Не дивно: адже такий мейк-ап робить образ свіжим, ніжним, зворушливо чистим і неймовірно жіночним. Ключові його складові: ідеальний тон, рожеві тіні, рожевий рум'янець, хайлайтер і яскраві губи, а далі фантазуйте.

Зоряний приклад: Шарліз Терон у Кейт (@kateleemakeup); Соня Горєлова у Мері Грінвел (@marygreenwel); Розі Хантінгтон-Уайтлі та інші моделі у Ніккі Вольф (@nikki_makeup); Джулія Гарнер у Ханга Ванго (@hungvanngo)

Можна підібрати різну насиченість тіней, додати яскраву стрілку і приміряти будь-який відтінок помади від блідо-рожевого до фуксії Але будьте обережні: рожеві smoky не так легкі у виконанні, а велика кількість цього відтінку може підкреслити втому очей і зробити образ надто ляльковим. На допомогу прийдуть спеціальні краплі для очей, які напевно є в кожній косметичці, а також міні-тренування напередодні виходу. Якщо боїтеся все ж прогадати з рожевим, можна замінити його не менш популярну колірну гаму – бежевий.

Фатальна красуня

Зоряний приклад: Белла Хадід, Дженніфер Лоуренц і Хейлі Болдуін у Ханга Ванго (@hungvanngo); Лара Стоун у Шарлотт Тімберлі (@ctilburymakeup); а також моделі у Ніккі Вольф (@nikki_makeup)

Для пристрасних натур, які люблять самовиражатися за рахунок макіяжу, ідеально підійде класичний вечірній макіяж. Тут теж широке поле для творчості: графічні стрілки, яскраво-червоні губи, виразні смокі... Вибирайте, відштовхуючись від особливостей вашої зовнішності. Приміром, якщо "родзинка" – очі, підкресліть їх глибину вигідним відтінком (для карих відмінно підійдуть золотисті, пісочні або блакитні; щоб зробити блакитні очі яскравіше, вибирайте коричневі відтінки; для зелених відмінний варіант – мідні, сірі або сливові). Головна ваша "зброя" – губи? Підберіть незвичний сміливий відтінок помади. І так далі. Але будьте обережні, щоб не зробити образ надто зухвалим.

Нагадаємо, раніше ми писали, що не треба дарувати дівчатам на 8 Березня.

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